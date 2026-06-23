Messi lập kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup; Tuyển Việt Nam dự kiến đá trận mở màn AFF Cup 2026 tại Malaysia

Lí do Nguyễn Filip vắng mặt tại đội tuyển Việt Nam; World Cup 2026: Lịch thi đấu tâm điểm ngày 23/6 và rạng sáng 24/6; Mbappe lập cột mốc lịch sử trong màu áo đội tuyển Pháp... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (23/6).

Tuyển Việt Nam dự kiến đá trận mở màn AFF Cup 2026 tại Malaysia

Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7. Tuy nhiên, thay vì thi đấu tại Dili, nhiều khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik phải hành quân đến Malaysia.

Xuân Son và các đồng đội sẽ mở màn AF Cup 2026 bằng trận gặp Timor Leste. (Ảnh: Minh Tú).

Nguyên nhân là do hệ thống sân vận động tại Timor Leste chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe từ Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF). Trước đó, Timor Leste cũng từng chọn sân Kuala Lumpur (Malaysia) làm sân nhà cho loạt trận play-off gặp Brunei.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà tiếp đón Singapore (31/7), làm khách trước Indonesia (3/8) và khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Campuchia (7/8). Đây là cơ hội để tuyển Việt Nam tích lũy điểm số quan trọng cho mục tiêu giành vé vào bán kết.

Lí do Nguyễn Filip vắng mặt tại đội tuyển Việt Nam

Việc thủ môn Nguyễn Filip không có tên trong danh sách tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam đã gây không ít bất ngờ.

Chia sẻ về quyết định này, thủ thành của CLB Công an Hà Nội cho biết anh ở lại CLB theo sự thống nhất giữa đội bóng và VFF để tập trung cho trận play-off AFC Champions League Elite gặp Adelaide United vào ngày 11/8.

Thủ thành Filip Nguyễn vắng mặt ở đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Đây là trận đấu then chốt quyết định suất dự giải đấu cấp CLB cao nhất châu Á. Dù không tham dự AFF Cup lần này, Nguyễn Filip vẫn bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng vào thành công của đội tuyển.

Trong khi đó, các trụ cột khác của CLB Công an Hà Nội như Quang Hải, Văn Hậu vẫn hội quân bình thường để cùng thầy trò HLV Kim Sang-sik bảo vệ ngôi vương.

Messi lập kỷ lục ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup, Argentina vào vòng 1/16

Trong trận đấu rạng sáng 23/6 tại bảng J World Cup 2026, Argentina đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước tuyển Áo.

Messi tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới tuyển Áo. (Ảnh: SunSport).

Đáng chú ý, Lionel Messi dù đá hỏng một quả phạt đền đầu trận nhưng đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng đẳng cấp. Với tổng cộng 18 pha lập công, siêu sao người Argentina chính thức vượt qua Miroslav Klose (16 bàn) để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

Chiến thắng này không chỉ giúp Messi viết nên trang sử mới mà còn đưa Argentina sớm giành vé vào vòng 1/16 với ngôi đầu bảng J. Phong độ chói sáng của “El Pulga” đang tiếp thêm niềm tin to lớn cho tham vọng bảo vệ chức vô địch của thầy trò HLV Scaloni tại giải đấu năm nay.

Mbappe lập cột mốc lịch sử trong màu áo đội tuyển Pháp

Trong trận đấu gặp Iraq tại bảng I World Cup 2026 rạng sáng 23/6, Kylian Mbappe đã chính thức đi vào lịch sử bóng đá Pháp khi trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Kylian Mbappe thiết lập kỷ lục mới ở tuyển Pháp.

Ở tuổi 27 và 184 ngày, ngôi sao mang áo số 10 đã phá vỡ kỷ lục cũ của huyền thoại Lilian Thuram (28 tuổi 330 ngày), qua đó khẳng định tầm ảnh hưởng và sự bền bỉ đáng kinh ngạc trong màu áo “Les Bleus”.

World Cup 2026: Lịch thi đấu tâm điểm ngày 23/6, rạng sáng 24/6

Loạt trận World Cup 2026 trong ngày 23/6 và rạng sáng 24/6 tiếp tục hứa hẹn nhiều kịch tính với sự góp mặt của các đội bóng lớn.

Lúc 7h00 ngày 23/6, đội tuyển Na Uy của tiền đạo Erling Haaland chạm trán Senegal tại bảng I, tiếp đó là cuộc đọ sức giữa Jordan và Algeria ở bảng J vào lúc 10h00.

Rạng sáng 24/6, tâm điểm sẽ đổ dồn về trận đấu bảng K giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan lúc 0h00, nơi Cristiano Ronaldo và các đồng đội buộc phải thắng để giải tỏa áp lực.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan diễn ra vào lúc 0h ngày 24/6 (Ảnh: Goal).

Lúc 3h00, đội tuyển Anh sẽ đối đầu Ghana tại bảng L với kỳ vọng Harry Kane sẽ phá kỷ lục ghi bàn lịch sử. Khép lại chuỗi trận này là cuộc đọ sức giữa Panama và Croatia lúc 6h00 sáng - trận đấu mà đại diện châu Âu quyết tâm tìm lại cảm giác chiến thắng sau thất bại ngày ra quân.

Tất cả các trận đấu đều được trực tiếp trên hệ thống VTV và ứng dụng VTVGo.

HS