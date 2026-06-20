U11 Việt Hùng Thanh Hóa giành vé dự VCK Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc với ngôi nhất bảng

Chiều 20/6, đội U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã giành chiến thắng 1-0 trước U11 TTTT Lâm Đồng ở lượt trận cuối bảng Quảng Ngãi, qua đó khép lại vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026 với vị trí nhất bảng, chính thức góp mặt tại vòng chung kết.

Thầy trò U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã có màn trình diễn thuyết phục ở vòng loại năm nay.

Trước đó, thầy trò HLV Nguyễn Thành Đạt đã sớm giành quyền đi tiếp sau lượt trận thứ 3. Chính vì vậy, ở cuộc đối đầu với U11 TTTT Lâm Đồng, ban huấn luyện đã trao cơ hội ra sân cho nhiều cầu thủ thuộc tổ 2, tổ 3 và một số cầu thủ U10 nhằm tạo điều kiện cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Dù vậy, U11 Việt Hùng Thanh Hóa vẫn nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Đội bóng xứ Thanh liên tục tổ chức những pha phối hợp mạch lạc, tạo sức ép về khung thành đối phương.

Video: Quốc Anh mở tỉ số trận đấu từ khá sớm. (Nguồn: BTC).

Phút thứ 4, từ tình huống đưa bóng bổng vào vòng cấm của Quốc Anh, Minh Quân có pha bỏ bóng khiến thủ môn U11 TTTT Lâm Đồng lúng túng, bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Có được lợi thế dẫn bàn từ sớm, U11 Việt Hùng Thanh Hóa tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Các học trò của HLV Nguyễn Thành Đạt tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng chưa thể gia tăng cách biệt khi thủ môn bên phía U11 TTTT Lâm Đồng thi đấu tập trung và có nhiều pha cứu thua xuất sắc.

Trong suốt trận đấu, ban huấn luyện U11 Việt Hùng Thanh Hóa liên tục có những điều chỉnh nhân sự, đan xen sử dụng các cầu thủ thuộc tổ 1 và tổ 2 nhằm duy trì sự ổn định trong lối chơi, đồng thời tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ được thể hiện khả năng.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi đội bóng xứ Thanh vẫn là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, U11 TTTT Lâm Đồng cũng cho thấy quyết tâm trong những tình huống phản công nhanh. Đội bóng đến từ Tây Nguyên có cơ hội đáng chú ý với một cú sút xa đưa bóng tìm đến cột dọc khung thành U11 Việt Hùng Thanh Hóa.

Dù vậy, hàng phòng ngự của đội bóng xứ Thanh đã thi đấu chắc chắn để bảo toàn thành quả. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho U11 Việt Hùng Thanh Hóa.

Bảng xếp hạng sau 4 lượt trận.

Với kết quả này, U11 Việt Hùng Thanh Hóa kết thúc vòng loại với thành tích bất bại gồm 3 trận thắng và 1 trận hòa, giành 10 điểm để xếp nhất bảng Quảng Ngãi. U11 Gia Lai xếp thứ hai với 7 điểm và là đội còn lại của bảng đấu giành quyền tham dự vòng chung kết.

Từ ngày 21/7 đến 6/8 tới, 24 đội bóng xuất sắc nhất cả nước sẽ bước vào cuộc tranh tài tại Đắk Lắk để tìm ra nhà vô địch Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO năm 2026. Với những gì đã thể hiện ở vòng loại, đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng vào một thành tích tốt.

Hoàng Sơn