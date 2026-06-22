U17 Thanh Hóa vô địch Giải bóng đá giao hữu Thanh thiếu niên Việt - Trung lần thứ I, năm 2026

Sau hành trình thi đấu ấn tượng với thành tích toàn thắng, đội U17 Thanh Hóa đã xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá giao hữu Thanh thiếu niên Việt - Trung (Sùng Tả) lần thứ I, năm 2026, diễn ra từ ngày 17 đến 22/6 tại thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Lực lượng U17 Thanh Hóa tham gia giải đấu gồm nhiều cầu thủ được đào tạo bài bản từ lứa tuổi U11.

Giải đấu được tổ chức nhằm triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất giữa các địa phương biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đồng thời tăng cường giao lưu thúc đẩy tình hữu nghị giữa thanh thiếu niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc thông qua hoạt động thể thao.

Tham dự giải có 10 đội bóng U17 đến từ Việt Nam và Trung Quốc. Phía Việt Nam góp mặt với các đội Công an Hà Nội, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Ninh và Hà Nội; phía Trung Quốc có các đội Nam Ninh, Phòng Thành Cảng, Giang Môn, Bách Sắc và chủ nhà Sùng Tả.

U17 Thanh Hóa thành công rực rỡ tại giải đấu với chức vô địch và thành tích toàn thắng.

Ngay trong trận ra quân sáng 17/6, U17 Thanh Hóa đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại U17 Phòng Thành Cảng với tỷ số 4-0 trên sân Trường Trung học trực thuộc Đại học Sư phạm Dân tộc Quảng Tây. Tiếp đà hưng phấn, thầy trò ban huấn luyện Thanh Hóa tiếp tục giành chiến thắng 4-0 trước U17 Nam Ninh ở lượt trận thứ hai diễn ra ngày 18/6.

Đến lượt trận cuối vòng bảng ngày 19/6, U17 Thanh Hóa tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng khi vượt qua U17 Giang Môn với tỷ số 4-1. Với ba chiến thắng liên tiếp, ghi 12 bàn và chỉ để lọt lưới 1 bàn, đại diện của bóng đá trẻ Thanh Hóa giành quyền vào bán kết với thành tích dẫn đầu.

Tại vòng bán kết, U17 Thanh Hóa chạm trán đội chủ nhà U17 Sùng Tả. Dù phải thi đấu trước sự cổ vũ đông đảo của khán giả chủ nhà, các cầu thủ trẻ xứ Thanh vẫn thi đấu tự tin, kiểm soát thế trận và giành chiến thắng thuyết phục 4-0 để ghi tên mình vào trận chung kết.

Ở trận đấu tranh ngôi vô địch, U17 Thanh Hóa tái ngộ U17 Nam Ninh và giành chiến thắng 2-1, qua đó đăng quang ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục.

Khoảnh khắc ăn mừng chức vô địch của thầy trò HLV Vũ Chung.

Khép lại giải đấu với thành tích toàn thắng 5 trận, ghi 18 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 2 bàn, U17 Thanh Hóa đã để lại nhiều dấu ấn chuyên môn tích cực.

Hoàng Sơn