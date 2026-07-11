Đình Bắc quyết tâm cạnh tranh suất đá chính tại AFF Cup 2026; Tây Ban Nha loại Bỉ nhờ sai lầm của thủ môn Man Utd

HLV John Herdman: Đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nhất tại AFF Cup 2026; HLV Park Hang-seo được triệu tập điều trần về thất bại của bóng đá Hàn Quốc; Tây Ban Nha giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bỉ... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (11/7).

Đình Bắc quyết tâm cạnh tranh suất đá chính tại AFF Cup 2026

Ngày 10/7, ĐT Việt Nam tiếp tục tập huấn tại Hàn Quốc dưới sự kiểm tra của Trưởng đoàn Trần Anh Tú. Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo trẻ Đình Bắc bày tỏ quyết tâm cạnh tranh sòng phẳng cho một suất đá chính trên hàng công, xem đây là động lực để bản thân nỗ lực cùng đồng đội hướng tới mục tiêu tốt nhất.

Đình Bắc sẵn sàng cạnh tranh vị trí đá chính trong đội hình ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2026. Ảnh: VFF

Đội tuyển hiện tập trung hoàn thiện lối chơi để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng gặp Gangwon FC vào ngày 13/7. Sau chuyến tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ trở về nước để đá giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7.

Đây là bước chạy đà quan trọng để “Rồng vàng” sẵn sàng cho trận ra quân gặp Timor Leste tại AFF Cup vào ngày 24/7 tới.

HLV John Herdman: Đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh nhất tại AFF Cup 2026

Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2026, HLV trưởng đội tuyển Indonesia - ông John Herdman, đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Đội tuyển Việt Nam. Theo chiến lược gia người Anh, thầy trò HLV Kim Sang-sik chính là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch nhờ sự gắn kết lâu năm, lối chơi kỷ luật và dàn nhân sự chất lượng, bao gồm cả các cầu thủ Việt kiều.

HLV John Herdman của Indonesia đánh giá cao sức mạnh của Đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2026. Ảnh: Reuters

Dù đối mặt với thử thách lớn, Indonesia vẫn thể hiện sự quyết tâm cao độ trong chuyến tập huấn tại Bali. Đội bóng xứ Vạn đảo đã triệu tập danh sách sơ bộ lên tới 50 cầu thủ, tập trung nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Hai đội sẽ có màn đối đầu trực tiếp tại lượt trận thứ 3 vòng bảng trên sân Pakansari (Indonesia) vào ngày 3/8 tới.

HLV Park Hang-seo được triệu tập điều trần về thất bại của bóng đá Hàn Quốc

Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua kế hoạch tổ chức phiên điều trần vào ngày 22/7 nhằm làm rõ các sai phạm trong quản lý tại Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sau thất bại tại World Cup 2026.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc Park Hang-seo (thứ hai từ trái sang) cùng đội tuyển Hàn Quốc có mặt tại sân bay Incheon, Seoul vào ngày 30/6/2026, sau khi dừng bước ở vòng bảng World Cup 2026. Ảnh: SportQ

Trong số 23 người được triệu tập có cựu HLV tuyển Việt Nam Park Hang-seo, cựu Chủ tịch Chung Mong-gyu và cựu HLV Hong Myung-bo. Tuy nhiên, do ông Park hiện đang làm việc tại Thái Lan, khả năng ông tham dự là rất thấp.

Trước làn sóng chỉ trích từ dư luận, Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rút lại quyết định triệu tập các tuyển thủ như Son Heung-min để tránh gây áp lực. Trong khi đó, HLV Hong Myung-bo khẳng định sẵn sàng đối mặt để làm sáng tỏ những thông tin không căn cứ xung quanh đội tuyển.

Tây Ban Nha loại Bỉ nhờ sai lầm của thủ môn, tiến vào bán kết gặp Pháp

Tây Ban Nha đã giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bỉ tại vòng tứ kết.

Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 vào lưới Bỉ. Ảnh: Getty

Fabian Ruiz mở tỷ số cho “La Roja” ở phút 30, trước khi De Ketelaere gỡ hòa cho Bỉ ở phút 41. Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 88, khi thủ môn trẻ Senne Lammens - người vào thay Thibaut Courtois bị chấn thương - mắc sai lầm sơ đẳng, tạo cơ hội cho Mikel Merino đá bồi ấn định chiến thắng cho đại diện xứ sở bò tót.

Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha góp mặt ở vòng bốn đội mạnh nhất sau 16 năm. Tại bán kết, thầy trò HLV De La Fuente sẽ có cuộc chạm trán đầy duyên nợ với đương kim vô địch Pháp vào ngày 15/7 tới.

Tâm điểm World Cup 2026 ngày 12/7: Hai trận tứ kết quyết định

Vòng tứ kết World Cup 2026 tiếp tục diễn ra hai trận đấu đầy kịch tính vào ngày 12/7.

Lúc 4h00, Na Uy sẽ chạm trán Anh tại sân Hard Rock. Đây là màn đọ sức giữa hai “họng pháo” hàng đầu thế giới: Erling Haaland (7 bàn) và Harry Kane (6 bàn).

Trong khi Na Uy lần đầu góp mặt ở tứ kết, “Tam Sư” dưới sự dẫn dắt của Jude Bellingham cũng đang quyết tâm phá dớp lịch sử. Thống kê cho thấy họ chỉ giành vé đi tiếp trong 3/10 trận tứ kết World Cup trong lịch sử.

Trận đấu giữa Argentina và Thụy Sĩ diễn ra vào lúc 8h ngày 12/7. Ảnh: Getty

Tiếp đó, vào lúc 8h00, nhà đương kim vô địch Argentina đối đầu “hiện tượng” Thụy Sĩ. Lionel Messi (8 bàn) vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina, đối đầu với một tập thể Thụy Sĩ bất bại và sở hữu hàng thủ cực kỳ kiên cố.

HS