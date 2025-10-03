Điều kiện dạy học các môn đặc thù vẫn là “nút thắt”

Việc thiếu thốn cơ sở vật chất, giáo viên giảng dạy các môn đặc thù đang là “nút thắt” ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy, học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Vì thiếu phòng học Nghệ thuật nên tiết học Âm nhạc của cô, trò Trường THCS Đông Hải được thực hiện ngay tại phòng học văn hóa.

Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành hiện có 1.708 học sinh với 32 lớp. Nhà trường chưa có phòng học môn Ngoại ngữ, Nghệ thuật. Ngoài ra, trường còn thiếu giáo viên môn Giáo dục địa phương; Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; thiếu 2 giáo viên Giáo dục thể chất.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Khai cho biết: “Hiện nay, tất cả các lớp đều đang học các môn đặc thù ngay tại lớp. Điều này khiến không những không thể phát huy tốt hiệu quả môn học mà còn làm ảnh hưởng đến các lớp học xung quanh. Vì vậy, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy của giáo viên và việc tiếp thu kiến thức của các em học sinh. Trong khi đó, để xây 1 phòng học ngoại ngữ, nghệ thuật riêng với đầy đủ máy móc, trang thiết bị dạy học phải đầu tư nguồn kinh phí rất lớn, khiến các nhà trường chưa thể làm được”.

Tương tự, tại Trường THCS Đông Hải, phường Hạc Thành, cô giáo Nguyễn Thị Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Cơ sở vật chất nhà trường hiện còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày, vì vậy trường phải chia ca học sáng đối với khối lớp 8, 9 và ca chiều với khối 6, 7. Bên cạnh đó, nhà trường hiện thiếu 9 giáo viên, nhân viên (6 giáo viên và 1 kế toán, 1 nhân viên tư vấn tâm lý, 1 giáo viên hỗ trợ học sinh khuyết tật). Dù vậy, nhà trường luôn linh hoạt khắc phục để việc dạy và học không bị ảnh hưởng bằng cách ưu tiên bố trí giáo viên dạy các môn văn hóa để kịp chương trình học. Ngoài ra, động viên giáo viên dạy tăng tiết, hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP. Thời gian tới, nhà trường mong muốn nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng phòng học và các phòng bộ môn để trường sớm được đưa vào sử dụng khu phòng học, phòng bộ môn mới nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục”.

Trường THCS Quảng Phú, phường Quảng Phú là một trong những trường học thiếu giáo viên trầm trọng nhất hiện nay. Theo Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT quy định định mức giáo viên cho các trường THCS tối đa 1,9 giáo viên/lớp. Tuy nhiên, hiện nay nhà trường chỉ có 21 giáo viên, trong khi nhu cầu cần có là 48 giáo viên.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Phó hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phú cho biết: “Việc thiếu giáo viên, cơ sở vật chất dạy học các môn đặc thù khiến áp lực rất lớn lên số giáo viên hiện có. Để đảm bảo đủ giáo viên dạy học, nhà trường đã hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, tuy nhiên nguồn kinh phí để trả lương cho giáo viên hợp đồng hiện vẫn chưa có nguồn”.

Ngay tại Trường THCS Trần Mai Ninh, phường Hạc Thành - trường học được xem là có chất lượng cao, câu chuyện thiếu cơ sở vật chất để dạy các môn đặc thù cũng không phải là ngoại lệ. Nhà trường hiện thiếu các phòng học bộ môn Ngoại ngữ, Nghệ thuật, vẫn phải tận dụng học tại các phòng học để học các môn này nên diện tích chưa đảm bảo theo quy định.

Thông tư số 14/2025/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT chính thức có hiệu lực từ ngày 2/9/2025. Tuy nhiên, với những trường phổ thông ở nội đô được xây dựng từ nhiều năm trước, diện tích phòng học, phòng bộ môn nhỏ hẹp phải đối mặt với thách thức về bài toán mở rộng diện tích. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc, chung tay của chính quyền địa phương và ngành giáo dục. Ngoài ra, một vướng mắc khác là không chỉ thiếu giáo viên, các nhà trường hiện còn thiếu nhân lực chuyên trách quản lý, vận hành phòng học bộ môn.

Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ngành giáo dục Thanh Hóa cũng đã đẩy mạnh tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp tục có kế hoạch bố trí nguồn ngân sách chi đầu tư cho giáo dục trong giai đoạn 2026-2030 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó, từng bước chuẩn hóa phòng học bộ môn - bước đi cần thiết để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo không gian hợp lý để học sinh được thực nghiệm, học tập bình đẳng, từ đó đáp ứng mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bài và ảnh: Linh Hương