Điện tử điện lạnh Quang Tiến – Đơn vị chuyên sửa bếp từ ở Hà Nội uy tín chuyên nghiệp

Việc sử dụng bếp từ không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn đảm bảo môi trường nấu nướng sạch sẽ và an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian sử dụng, bếp từ có thể gặp sự cố hỏng hóc hoặc gặp phải các vẫn đề về kỹ thuật, từ việc không hoạt động, mất nguồn, hiển thị mã lỗi...Vì thế nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị chuyên sửa chữa bếp từ tại nhà ở Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp thì tham khảo ngay bài viết dưới đây nhé.!

Dịch vụ sửa chữa bếp từ của Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến uy tín, chuyên nghiệp

Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến từ lâu đã được biết đến là một trong những đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ sửa bếp từ uy tín, giá rẻ, chuyên nghiệp tại Hà Nội. Đơn vị này đã hoạt động từ năm 2012 cho tới thời điểm hiện nay và càng chứng minh được thương hiệu của mình bởi đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, tận tâm và đã xây dựng được niềm tin lâu dài từ phía khách hàng.

Theo đó đơn vị này còn cung cấp dịch vụ sửa chữa bếp từ tại khắp các quận huyện ở thành phố Hà Nội, từ Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Đông, Long Biên, cho đến Hai Bà Trưng, Hoàng mai, Thanh Xuân và cả quận Từ Liêm.

Ngoài ra, Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến cung cấp dịch vụ sửa chữa bếp từ khắp các phường và các khu đô thị lớn như phường Ngọc Hà, phường Giảng Võ, phường Cửa Nam, Hồng Hà, Phú Thượng, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Láng, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, và cả khu vực Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Khương Đình, Định Công, Văn Quán, Dương Nội, Kiến Hưng...Chính vì thế chỉ cần khách hang có nhu cầu, Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến sẽ có mặt ngay sau 15 – 30 phút.

Thế mạnh cạnh tranh ấn tượng của Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến

Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến với tầm nhìn xa và cam kết về chất lượng , đã và đang thành công khi mang đến cho quý khách hang dịch vụ sửa bếp từ tại nhà Hà Nội với những cam kết chất lượng vượt trội:

2.1 Kiểm tra thiết bị bếp từ khách hang và chuẩn đoán chính xác sự cố

Điện Lạnh Quang Tiến cam kết thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng và chuẩn đoán chính xác mọi sự cố nguyên nhân gây ra lỗi bếp từ bị hỏng hóc. Quy trình này giúp xác định tận gốc vấn đề để áp dụng giải pháp hiệu quả.

2.2 Dịch vụ sửa chữa bếp từ tại nhà uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ

Với kỹ thuật viên Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến tư vấn nhiệt tình, kỹ thiataj viên giỏi và tay nghề cao, Điện Lạnh Quang Tiến tự tin cung cấp dịch vụ sửa chữa bếp từ tại nhà uy tín và chuyên nghiệp, đồng thời đảm bảo giá cả luôn phải chăng và cạnh tranh cao nhất thị trường hiện nay.

2.3 Linh kiện thay thế bếp từ chính hang và chất lượng theo hãng

Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến cam kết sử dụng linh kiện thay thế chính hãng và chất lượng, đảm bảo cho quá trình sửa chữa bếp từ diễn ra luôn suôn sẻ và đảm bảo chất lượng linh kiện tốt chính hãng theo thiết bị bếp từ nhà quý khách.

4 Giá cả minh bạch, hợp lý

Không chỉ là dịch vụ chất lượng, phục vụ nhanh chóng kịp thời mà giá cả sửa chữa bếp từ tại Điện Tử Điện Lạnh Quang Tiến cũng tương đôi cạnh tranh và luôn minh bạch giúp khách hang thoải mái nhất. Khách hang sẽ không lo bị ép giá hay báo giá “trên trời” bời trước khi tiến hành sửa chữa, kỹ thuật viên tại điện lạnh Quang Tiến sẽ báo “bệnh” của bếp từ cũng như chi phí để khách hang cân đối và quyết định có sửa chữa hay không?

Ngoài dịch vụ sửa bếp từ tại nhà, Điện tử điện lạnh Quang Tiến còn cung cấp nhiều dịch vụ khác như sửa tủ lạnh, máy giặt, máy hút mùi, điều hòa, máy hút ẩm, cây nước nóng lạnh, nồi cơm, và nhiều dịch vụ khác để đảm bảo mọi nhu cầu của khách hàng được đáp ứng đầy đủ. Vì thế hãy liên hệ với đơn vị này theo thông tin dưới đây ngay khi bạn có nhu cầu nhé!

ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH QUANG TIẾN Công Ty ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH QUANG TIẾN Chuyên sửa chữa thiết bị điện tử, điện lạnh, điện dân dụng, thiết bị gia đình, nhà bếp tại nhà Hà Nội Địa Chỉ : Số 1 Ngõ 358/25 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Hà Nội Liên Hệ : 0974 166 468 – 0919 491 984 Gmail : dientudienlanhquangtien.com@gmail.com Mã Số Doanh Nghiệp : 0111000439 Website : https://dientudienlanhquangtien.com/ Giám Đốc : Ông Hoàng Văn Núp

