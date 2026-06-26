Diễn tập điều tra, xử lý tình huống ngộ độc thực phẩm

Ngày 26/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Y tế Như Thanh tổ chức diễn tập điều tra, xử lý tình huống ngộ độc thực phẩm tại bữa cỗ tập trung đông người trên địa bàn xã Như Thanh, nhằm nâng cao năng lực ứng phó và phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố.

Các đại biểu tham dự diễn tập.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Hùng phát biểu tại buổi diễn tập.

Tham gia diễn tập có đại diện lãnh đạo ngành y tế, chính quyền địa phương, cán bộ Trung tâm Y tế, Bệnh viện Đa khoa Như Thanh, các trạm y tế trên địa bàn, cùng đông đảo lực lượng tham gia thực hành.

Tình huống diễn tập.

Tình huống diễn tập.

Theo tình huống giả định, một gia đình trên địa bàn xã tổ chức bữa cỗ với hơn 100 khách tham dự. Sau bữa ăn, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn và tiêu chảy, được người thân đưa đến Trạm Y tế Hải Long cấp cứu.

Tình huống diễn tập.

Tình huống diễn tập.

Đến 14 giờ cùng ngày có 9 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, trong đó có 2 ca nặng phải chuyển tuyến điều trị.

Qua điều tra ban đầu, các trường hợp nghi ngộ độc đều sử dụng thực phẩm tại cùng một bữa cỗ.

Tình huống diễn tập.

Trên cơ sở tình huống giả định, các lực lượng đã triển khai đầy đủ quy trình xử lý theo quy định, từ cấp cứu, điều trị bệnh nhân, điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân đến tiêu độc, khử khuẩn, xử lý môi trường và phối hợp chuyển tuyến các trường hợp nặng.

Cuộc diễn tập được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành và diễn tập thực địa, bám sát các quy định của Bộ Y tế về điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm. Các lực lượng tham gia thực hành thành thục các bước chuyên môn, bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng giữa trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa và chính quyền địa phương trong xử lý tình huống khẩn cấp.

Hoạt động diễn tập hướng tới mục tiêu nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và kỹ năng xử lý của lực lượng y tế trong công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Tô Hà