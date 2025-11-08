Điền Lư đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

Ngay sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Điền Lư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Điền Lư đã tổ chức triển khai nghị quyết đại hội nhằm khơi dậy tinh thần nỗ lực vượt khó của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn xã trong việc thực hiện hóa nghị quyết đại hội.

Cán bộ xã Điền Lư nắm bắt tình hình sản xuất của hộ dân trên địa bàn xã.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Điền Lư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh toàn diện; giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết, lãnh đạo toàn diện. Thực hiện công tác quy hoạch gắn với phát triển hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự đô thị và dịch vụ công. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số để xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, phục vụ Nhân dân; tăng cường phân cấp, phân quyền; kiện toàn bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền số...

Để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống, Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư, Lê Quang Huy chia sẻ: Xã Điền Lư được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số của các xã: Điền Lư, Điền Trung, Ái Thượng. Sau sáp nhập, Đảng bộ xã có 48 tổ chức đảng trực thuộc với 1.158 đảng viên. Sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Điền Lư thành công, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng đến các chi bộ; xây dựng chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác hằng năm và quy chế hoạt động. Đồng thời, Đảng ủy xã phân công cấp ủy viên phụ trách từng chi bộ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời giải thích những thắc mắc của Nhân dân về các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nghị quyết.

Nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, xã Điền Lư tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 8,5%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 72,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 2%; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hàng năm đạt 10%... Để thực hiện được mục tiêu này, xã Điền Lư đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu theo hướng bền vững. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Điền Trung. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản, vật liệu xây dựng, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với khôi phục nghề truyền thống, phục vụ phát triển du lịch gắn với gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai, quy hoạch và trật tự xây dựng; nâng cao chất lượng lập, phê duyệt, quản lý xây dựng theo quy hoạch. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng quy hoạch vùng sản xuất tập trung, tích tụ đất đai phát triển nông nghiệp công nghệ cao; khuyến khích nông dân đổi mới tư duy, đầu tư sản xuất gắn với chế biến. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, xây dựng thương hiệu sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường.

Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Điền Lư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chi bộ thôn Điền Tiến đã tập trung quán triệt nghị quyết; xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp điều kiện thực tế; tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa cây, con giống có giá trị vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực vận động Nhân dân góp công, góp của xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Vi Văn Dũng, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Điền Tiến, cho biết: Thời gian tới, chi bộ thôn Điền Tiến lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân tập trung phát triển kinh tế, trong đó, khuyến khích các hộ có điều kiện mạnh dạn thuê đất mở rộng diện tích cây ăn quả, cây rau màu để cung cấp cho thị trường trong và ngoài xã. Huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ để phấn đấu đến năm 2030, thôn Điền Tiến trở thành thôn kiểu mẫu.

“Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Điền Lư tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả, quản lý điều hành của chính quyền. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực xây dựng xã Điền Lư ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện”, đồng chí Lê Quang Huy, Bí thư Đảng ủy xã Điền Lư tự tin khẳng định.

Bài và ảnh: Xuân Cường