Điện Kremlin: Răn đe hạt nhân là yếu tố duy nhất ngăn ngừa xung đột toàn cầu

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mới đây cho rằng, hệ thống an ninh toàn cầu đang bị xói mòn nghiêm trọng và hiện chỉ còn năng lực răn đe hạt nhân đóng vai trò “rào chắn” ngăn ngừa nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột toàn cầu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng năng lực răn đe hạt nhân đóng vai trò “rào chắn” ngăn ngừa nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột toàn cầu. Ảnh: EPA

Phát biểu tại Diễn đàn khoa học và chuyên gia quốc tế “Primakov Readings” lần thứ 12 diễn ra tại Moscow, ngày 24/6, ông Peskov nhấn mạnh: “Trên thực tế, chúng ta không còn gì khác trên thế giới ngoài răn đe hạt nhân. Đây là yếu tố duy nhất bảo vệ thế giới khỏi một cuộc chiến tranh toàn cầu”.

Theo ông Peskov, hệ thống an ninh toàn cầu đang “bị xói mòn theo nhiều khía cạnh”, trong khi nguy cơ xung đột khu vực có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, ông khẳng định năng lực răn đe hạt nhân không thể ngăn chặn hoàn toàn các xung đột khu vực.

Ông cũng lưu ý rằng sự phát triển của công nghệ có thể dẫn tới sự xuất hiện của các loại vũ khí phi hạt nhân mới, có khả năng đạt mức độ hủy diệt tương đương vũ khí hạt nhân trong tương lai.

Ông Peskov lưu ý rằng sự phát triển của công nghệ có thể dẫn tới sự xuất hiện của các loại vũ khí phi hạt nhân mới. Ảnh: tasnimnews

Bình luận về trật tự quốc tế, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng nhiều thể chế toàn cầu, trong đó có Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đang suy giảm vai trò, trong bối cảnh cấu trúc quan hệ quốc tế thay đổi sâu sắc.

Liên quan đến kinh tế quốc tế, ông Peskov bác bỏ quan điểm cho rằng BRICS đang hướng tới việc tạo ra một đồng tiền chung, đồng thời nhấn mạnh xu hướng gia tăng sử dụng đồng nội tệ trong thanh toán quốc tế giữa các quốc gia thành viên.

Ở góc độ bối cảnh, một số nguồn tin quốc tế cho biết Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) giữa Nga và Mỹ đã hết hiệu lực, qua đó chấm dứt khuôn khổ hạn chế cuối cùng đối với kho vũ khí hạt nhân của hai nước có kho vũ khí lớn nhất thế giới. Việc chưa đạt được thỏa thuận thay thế được cho là làm gia tăng lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang mới.

Bích Hồng