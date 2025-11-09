Lãnh đạo NATO tuyên bố đủ sức răn đe hạt nhân Nga

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố, thành công trong cuộc tập trận hạt nhân thường niên hồi đầu tháng cho thấy khả năng răn đe hạt nhân của liên minh quân sự này đối với Nga.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn ngày 8/11, tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết: “Khi Nga đưa ra những tuyên bố hạt nhân, người dân của chúng ta phải biết rằng không cần hoảng sợ, bởi NATO có một năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ. Điều quan trọng là chúng ta phải trao đổi nhiều hơn với các cộng đồng của mình về khả năng răn đe hạt nhân, để đảm bảo rằng họ hiểu nó đóng góp như thế nào cho an ninh tổng thể”.

Ông Rutte nói thêm: “Khả năng răn đe hạt nhân của NATO là sự đảm bảo tối hậu cho an ninh của chúng ta”, đồng thời nhấn mạnh việc duy trì khả năng răn đe hạt nhân có tính đáng tin cậy, an toàn và hiệu quả là điều thiết yếu. Nga cần nhớ rằng xung đột hạt nhân không bao giờ có người thắng và không bao giờ được phép xảy ra.

Về cuộc tập trận hạt nhân gần đây nhất của NATO, Tổng thư ký Rutte cho biết, cuộc diễn tập đã thành công. Điều này mang đến cho ông sự tin tưởng tuyệt đối vào tính đáng tin cậy của năng lực răn đe hạt nhân của NATO. Nó đã gửi đi một tín hiệu rõ ràng tới mọi đối thủ rằng NATO có thể và sẽ bảo vệ tất cả các đồng minh trước mọi mối đe dọa.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày trung tướng Alexander Sollfrank, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp của Đức cảnh báo về khả năng xảy ra xung đột với Liên bang Nga. Theo đó, Đức đã chuẩn bị sẵn sàng cho một kịch bản chiến tranh, có thể hỗ trợ triển khai khoảng 800.000 binh sĩ NATO tới khu vực biên giới Nga.

Trung tướng Alexander Sollfrank, Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến liên hợp của Đức. Ảnh: Rueters.

Kế hoạch này nằm trong “Kế hoạch Tác chiến Đức” được công bố năm 2023, dài khoảng 1.000 trang. Tài liệu quy định phản ứng của Berlin nếu Điều 5 của Hiệp ước NATO được kích hoạt, trong đó Đức sẽ trở thành trung tâm hậu cần để điều phối lực lượng và khí tài từ các quốc gia thành viên, với mục tiêu hoàn tất triển khai trong vòng 180 ngày kể từ khi xung đột nổ ra.

Tại hội nghị quân sự ở Berlin ngày 7/11, Tướng Sollfrank cho rằng Nga vẫn duy trì tiềm lực quân sự lớn, dù đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và có khả năng thực hiện một cuộc tấn công hạn chế vào lãnh thổ NATO.

Chính phủ Đức thời gian gần đây liên tục cảnh báo về mối đe dọa từ Nga. Thủ tướng Friedrich Merz cho rằng các biện pháp ngoại giao với Moscow đã “bị cạn kiệt”. Phía Nga bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là những tuyên bố “vô lý” nhằm hợp thức hóa việc tăng chi tiêu quân sự của Berlin, ước tính lên tới 377 tỷ euro.

Thu Uyên

Nguồn: RT, Axios