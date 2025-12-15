Điện Kremlin đáp trả cảnh báo của NATO

Điện Kremlin vừa lên tiếng chỉ trích phát biểu của Tổng thư ký NATO Mark Rutte về khả năng Nga có thể tấn công liên minh trong vòng 5 năm tới, cho rằng đây là những nhận định “vô trách nhiệm”, trong bối cảnh Moscow tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc về ý đồ gây hấn đối với NATO và Liên minh châu Âu.

Điện Kremlin đáp trả cảnh báo của NATO về khả năng chiến tranh với Nga là “vô trách nhiệm”. Ảnh minh họa: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Thật không may, khi ông Rutte đưa ra những phát ngôn thiếu trách nhiệm như vậy, ông ấy không hiểu mình đang nói về điều gì”. Theo ông Peskov, phát ngôn của Tổng thư ký NATO Mark Rutte về việc chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga đã cho thấy rằng, ông không thực sự hiểu được sự tàn phá do Thế chiến II gây ra.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Đây dường như là phát ngôn của một đại diện cho thế hệ đã quên mất Thế chiến II thực sự như thế nào”. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm: “Tạ ơn Chúa, chúng ta được lớn lên trong một đất nước trân trọng ký ức về những gì đã xảy ra, và những gì chúng ta đã làm để cứu châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít”.

Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ cáo buộc của NATO và một số lãnh đạo châu Âu rằng Nga có kế hoạch tấn công một quốc gia thành viên NATO, gọi đây là “điều vô lý” và cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu kích động tâm lý chống Nga.

Trước đó, trong chuyến thăm Đức, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo các quốc gia thành viên NATO sẽ “là mục tiêu tiếp theo của Nga”. Ông Rutte nói châu Âu sẽ đối mặt với “nguy cơ bị tấn công vũ trang tăng lên đáng kể” nếu Ukraine thất thủ. Ông Rutte nêu viễn cảnh Nga thắng thế ở Ukraine, tiến sát tới biên giới các nước thành viên NATO và xung đột gia tăng. Ông nhấn mạnh rằng trong hoàn cảnh như vậy, “mức chi 3,5% GDP cho quốc phòng là quá ít” – nhắc lại cam kết của các nước NATO tháng 7 vừa qua về việc dành tối thiểu 3,5% GDP cho quốc phòng.

Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Rutte cũng cho biết, phía Mỹ đã nhận được đề xuất của Ukraine về khu vực họ có thể chấp nhận nhượng lại cho Nga. Ông Merz cảnh báo châu Âu không được để Ukraine bị ép ký kết một thỏa thuận bất lợi nhằm chấm dứt xung đột.

Lê Hà.

Nguồn: AA, DW