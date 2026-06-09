Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chính thức khai mạc

Dự khai mạc AFF 2026 có Thủ tướng Lê Minh Hưng , Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh AFF 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ đề của diễn đàn phản ánh những giá trị cốt lõi mà ASEAN đã theo đuổi và định hướng cho tương lai của Hiệp hội trong giai đoạn tới đây.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước tới tham dự phiên khai mạc AFF 2026.

Sau 59 năm hình thành và phát triển, dấu ấn lớn nhất của ASEAN không chỉ nằm ở quy mô dân số gần 700 triệu người dân, hay ở vị thế của một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất thế giới mà là ở chính những nỗ lực vượt lên trên khác biệt, vun đắp lòng tin và mở rộng hợp tác để trở thành cộng đồng đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và lãnh đạo các nước tham dự phiên khai mạc AFF 2026.

“Nếu gần sáu thập kỷ qua đã là hành trình xây dựng bản sắc của ASEAN, thì những thập kỷ tới đây sẽ là hành trình định hình tương lai của ASEAN trong một thế giới mà những quy tắc nền tảng của kinh tế, công nghệ và quyền lực toàn cầu đang được viết lại. Công nghệ đang tái định nghĩa năng lực cạnh tranh, trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa năng suất và dữ liệu đang tái định nghĩa quyền lực, chuyển đổi xanh đang tái định nghĩa mô hình phát triển. Trong thời khắc mang tính bước ngoặt như vậy, lợi thế không chỉ thuộc về các quốc gia có nguồn lực lớn, mà còn thuộc về các quốc gia và khu vực có khả năng tham gia định hình các quy tắc và chuẩn mực mới của thời đại. Việt Nam tin rằng ASEAN cần và phải trở thành một chủ thể tích cực trong tiến trình đó, nơi không chỉ tiếp nhận các xu thế toàn cầu, mà là một động lực để góp phần định hình chính các xu thế đó”, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên khai mạc AFF 2026.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng-những giá trị làm nên thành công của mình nhưng với cách tiếp cận sáng tạo hơn: Đồng thuận về giá trị nhưng năng động trong hành động; kiên định về nguyên tắc nhưng đổi mới về phương thức; giữ vững về bản sắc nhưng chủ động tạo thời cơ trước những thay đổi của thời đại mới.

Trên hành trình thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng ASEAN cần hướng tới ba tầm vóc chiến lược.

Thứ nhất, không chỉ tham gia các xu thế toàn cầu mà ASEAN còn phải góp phần định hình các xu thế đó. Trong nhiều thập kỷ qua, ASEAN là một trong những khu vực được thụ hưởng hòa bình, hội nhập và thương mại mở. Nhưng trong một thế giới ngày càng phân mảnh và cạnh tranh rất gay gắt, ASEAN cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong việc tham gia xây dựng các chuẩn mực, luật lệ và cấu trúc hợp tác mới, giải quyết các khác biệt trên cơ sở luật pháp quốc tế. ASEAN cần trở thành một trung tâm của đối thoại, tâm điểm của hợp tác, điểm tựa của lòng tin. Đó chính là đóng góp đặc biệt của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.

Các đại biểu tham dự phiên khai mạc AFF 2026.

Thứ hai, không chỉ là một trung tâm sản xuất mà còn là một trung tâm đổi mới, sáng tạo. Lợi thế lao động và vị trí địa lý đã đưa ASEAN trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng trong kỷ nguyên số, tương lai không thuộc về những nền kinh tế chỉ biết sản xuất, mà còn thuộc về những nền kinh tế biết sáng tạo. ASEAN không chỉ là nơi công nghệ được tiêu thụ, mà phải trở thành nơi công nghệ được tạo ra; không chỉ là nơi các chuỗi cung ứng đi qua, mà phải trở thành nơi các chuỗi giá trị được định hình. Điều đó đòi hỏi ASEAN phải đầu tư mạnh mẽ hơn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao, tiến tới hình thành một hệ sinh thái công nghệ và số hóa mang bản sắc ASEAN, phản ánh những giá trị của chính ASEAN, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình hình thành các chuẩn mực chung của thế giới.

Thứ ba, không chỉ là một cộng đồng các quốc gia mà còn là một cộng đồng thực sự của người dân. Mục tiêu cuối cùng của mọi chiến lược phát triển không phải là những con số tăng trưởng, mà là chất lượng cuộc sống của người dân. Đổi mới mà làm gia tăng khoảng cách thì không phải là tiến bộ, tăng trưởng mà thiếu bao trùm thì không thể bền vững. Vì thế, một ASEAN thành công không chỉ được đo bằng GDP, mà bằng các cơ hội tạo ra cho thế hệ trẻ, vai trò trao cho phụ nữ, sự bảo vệ dành cho những nhóm dễ bị tổn thương, để mỗi người dân đều cảm nhận đây chính là cộng đồng mình thực sự thuộc về.

“Giá trị lớn nhất của ASEAN trong gần 60 năm qua đã chứng minh cho thế giới thấy rằng khác biệt không dẫn đến chia rẽ, thống nhất không triệt tiêu đa dạng và hội nhập không mất đi bản sắc. Giá trị lớn nhất của ASEAN trong những thập niên tới sẽ chứng minh rằng một cộng đồng đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể tham gia định hình tích cực cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới. Trên hành trình đó, Việt Nam cam kết mạnh mẽ tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN, cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ AFF 2026 có các phiên toàn thể về các chủ đề: Tự cường và đoàn kết ASEAN, thúc đẩy các sáng kiến của ASEAN về phòng ngừa xung đột, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ASEAN, an ninh năng lượng và mô hình phát triển, cùng một số phiên thảo luận chuyên đề; tọa đàm về chủ đề công nghệ tài chính...

AFF 2026 là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn lần đầu tiên Việt Nam chủ trì tổ chức sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI, kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước. AFF là sáng kiến của Chính phủ Việt Nam được công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2023 nhằm tạo khuôn khổ để các nhà lãnh đạo ASEAN, các đối tác ASEAN và giới nghiên cứu, doanh nghiệp quốc tế thảo luận, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến đóng góp vào việc định hình tương lai ASEAN . AFF cũng tạo kênh bổ trợ cho các tiến trình chính thức của ASEAN. AFF được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2024 và lần thứ hai vào năm 2025 đã thành công tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng và ủng hộ rộng rãi của các nước ASEAN và bạn bè quốc tế, từng bước khẳng định uy tín của một diễn đàn mở, hướng tới tương lai.

Theo Báo QĐND