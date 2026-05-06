Diễn đàn hướng nghiệp “Chọn việc hay chọn nghề - Chiến lược thích ứng cho sinh viên trong kỷ nghuyên AI”

“Chọn việc hay chọn nghề” không chỉ là một câu hỏi mang tính lựa chọn cá nhân, mà còn là một bài toán lớn đối với giáo dục đại học, thị trường lao động và rộng hơn là đối với sự phát triển của xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang diễn ra mạnh mẽ.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày hội việc làm năm 2026, sáng 6/5, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức Diễn đàn hướng nghiệp với chủ đề: “Chọn việc hay chọn nghề - Chiến lược thích ứng cho sinh viên trong kỷ nguyên AI”.

Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, PGS.TS. Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức nhấn mạnh: “Thực tế cho thấy, không ít sinh viên vì mong muốn có thu nhập sớm đã lựa chọn những công việc ngắn hạn, thậm chí rời bỏ ngành học của mình. Tuy nhiên, nếu thiếu một nền tảng nghề nghiệp vững chắc, những lựa chọn này có thể mang lại lợi ích trước mắt nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro trong dài hạn.

Diễn đàn sẽ mang lại nhiều gợi mở giá trị và giải pháp thiết thực, góp phần giúp sinh viên có cái nhìn đúng đắn, chủ động và bản lĩnh hơn trước những lựa chọn nghề nghiệp trong kỷ nguyên AI.

Diễn đàn cũng là cơ hội để các bạn sinh viên lắng nghe, học hỏi và định hình rõ hơn con đường sự nghiệp của mình”.

Tại diễn đàn, các bạn sinh viên đã được PGS.TS. Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức; bà Vũ Thị Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thiết bị Giáo dục Hồng Đức; ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Tổng Giám đốc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông chia sẻ, trao đổi nhiều nội dung xoay quanh chủ đề định hướng nghề nghiệp, kỹ năng làm việc, các giải pháp nhằm kết nối nhà trường, doanh nghiệp với sinh viên trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI.

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, lựa chọn ngành học không còn là quyết định ngắn hạn. Những chia sẻ từ các diễn giả tại chương trình cho thấy, yếu tố quyết định không nằm ở việc chọn ngành “an toàn” mà là năng lực thích ứng, khả năng học hỏi và chiến lược cá nhân của người học. Khi có nền tảng vững và tư duy chủ động, mỗi ngành nghề đều có thể trở thành cơ hội phát triển bền vững trong tương lai. Trong kỷ nguyên số, điều cốt lõi không phải né tránh công nghệ, mà là làm chủ nó.

Tại chương trình, sinh viên cũng được chia sẻ những định hướng chiến lược trong đào tạo nguồn nhân lực của Trường Đại học Hồng Đức, những trao đổi của các doanh nghiệp về nhu cầu việc làm và cả những câu chuyện truyền cảm hứng trong kinh doanh.

Diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi, chia sẻ, mà còn là cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, giúp các bạn sinh viên hiểu đúng về giá trị của việc học, lựa chọn đúng ngành nghề và kiên trì xây dựng con đường nghề nghiệp bền vững trong dài hạn.

Linh Hương