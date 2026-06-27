Dịch Ebola bùng phát nghiêm trọng, mức ứng phó khẩn cấp được nâng lên cao nhất

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã nâng mức ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên Cấp 1 - mức cao nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp của cơ quan này, đồng thời khẳng định nguy cơ dịch bệnh lây lan vào Mỹ hiện vẫn ở mức thấp.

Một tấm biển được đặt bên ngoài khuôn viên Roybal của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ở Atlanta, Georgia, Mỹ ngày 18/3/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại họp báo, ông Satish Pillai, phụ trách công tác ứng phó dịch Ebola của CDC cho biết, quyết định này phản ánh mức độ cấp bách, quy mô và sự phức tạp của đợt bùng phát, đồng thời cho phép cơ quan huy động tối đa nhân lực và nguồn lực để hỗ trợ công tác kiểm soát dịch.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đợt bùng phát do chủng virus Ebola Bundibugyo đã ghi nhận hơn 1.200 ca mắc và 321 ca tử vong tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời xuất hiện thêm 20 ca nhiễm tại Uganda. Đây là đợt bùng phát có số ca mắc trong tháng đầu tiên cao nhất từng được ghi nhận đối với Ebola.

CDC cho biết, đã tăng cường nhân lực và nguồn lực hỗ trợ Congo và Uganda, đồng thời cam kết 107 triệu USD cho công tác chống dịch. Mỹ cũng đang chuyển thuốc điều trị Ebola thử nghiệm MBP134 và 2.500 bộ xét nghiệm tới khu vực nhằm hỗ trợ phát hiện, kiểm soát dịch bệnh, trong khi Nhà Trắng đề nghị Quốc hội phê duyệt gói ngân sách bổ sung hơn 1,4 tỷ USD cho công tác ứng phó, bao gồm 800 triệu USD để xây dựng một trung tâm cách ly tại Kenya dành cho công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm virus.

Một nhân viên y tế lấy mẫu từ một bệnh nhân mắc bệnh do virus Ebola ở Bunia, Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 23/6/2026. Ảnh: AFP

Theo CDC, mức ứng phó Cấp 1 chỉ được áp dụng đối với những tình huống y tế công cộng đặc biệt nghiêm trọng, như dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, đại dịch cúm A/H1N1 năm 2009 và dịch Zika năm 2016.

Các chuyên gia y tế cảnh báo nếu không được kiểm soát kịp thời, đợt bùng phát hiện nay có thể đạt quy mô tương đương hoặc vượt dịch Ebola tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, vốn khiến hơn 11.000 người thiệt mạng. Hiện, vẫn chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được cấp phép đối với chủng Ebola Bundibugyo gây ra đợt bùng phát lần này.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, The Hill