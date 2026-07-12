Bùng nổ du lịch cuối tuần và áp lực các điểm đến

Sự phát triển của hạ tầng giao thông cùng nhu cầu nghỉ dưỡng ngắn ngày gia tăng đã khiến du lịch tại Thanh Hóa hiện nay trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Đặc biệt vào những ngày cuối tuần của mùa cao điểm du lịch hè năm 2026, hàng chục nghìn lượt du khách đổ về Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông, Thác Mây,... một mặt tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, mặt khác đang đặt ra nhiều thách thức đối với hạ tầng, môi trường và chất lượng dịch vụ.

Thác Mây (xã Thạch Quảng) thu hút đông du khách những ngày cuối tuần. Ảnh: Phương Phương

Lượng khách tăng mạnh

Khi các tuyến cao tốc được đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc về Thanh Hóa được rút ngắn, tạo điều kiện để xu hướng du lịch ngắn ngày phát triển mạnh. Nếu trước đây, các chuyến nghỉ hè thường kéo dài 3 - 4 ngày thì nay nhiều gia đình chỉ lựa chọn kỳ nghỉ 2 ngày, vào cuối tuần. Chỉ với vài giờ di chuyển, du khách đã có thể nghỉ dưỡng bên biển, khám phá thiên nhiên hoặc trải nghiệm văn hóa bản địa xứ Thanh.

Tại Sầm Sơn, từ khoảng 16 giờ chiều thứ sáu, các tuyến đường Hồ Xuân Hương, Thanh Niên và đại lộ Nam Sông Mã bắt đầu đông kín phương tiện. Nhiều bãi đỗ xe hoạt động hết công suất, khách sạn ven biển liên tục đón khách và nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất gần 100% vào dịp cuối tuần. Gia đình anh Nguyễn Tiến Hưng (Hà Nội) lựa chọn Sầm Sơn cho kỳ nghỉ của đại gia đình gồm 22 thành viên. Theo anh Hưng, Thanh Hóa có lợi thế khoảng cách gần, chi phí hợp lý và dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, phù hợp với những chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày. Gia đình anh đã có những trải nghiệm khá hài lòng trong hai ngày cuối tuần vừa qua.

Không chỉ các điểm du lịch biển, Pù Luông, bản Bút và thác Mây cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh vào cuối tuần. Nhiều homestay kín phòng trong mùa lúa chín hoặc những đợt nắng nóng. Theo bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Vietravel Chi nhánh Thanh Hóa, có rất nhiều đoàn khách từ các tỉnh phía Bắc lựa chọn Thanh Hóa cho kỳ nghỉ cuối tuần. Trong tháng 6, các tour nghỉ dưỡng biển kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa cộng đồng do công ty thiết kế đều có lượng khách khả quan, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Thanh Hóa.

Động lực cho phát triển kinh tế

Lượng khách tăng cao đã tạo nguồn thu đáng kể cho các địa phương có thế mạnh về du lịch. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển và các dịch vụ vui chơi, giải trí đều tăng mạnh vào dịp cuối tuần. Theo UBND phường Sầm Sơn, đến hết tháng 6/2026, địa phương đón gần 6 triệu lượt khách, tăng hơn 8% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt khoảng 11.000 tỷ đồng.

Du lịch cũng tạo thêm sinh kế cho người dân. Nhiều hộ mạnh dạn đầu tư homestay, nhà hàng, cửa hàng đặc sản và các dịch vụ phục vụ du khách. Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, nhiều gia đình chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển du lịch cộng đồng. Những ngôi nhà sàn truyền thống được cải tạo thành homestay, kết hợp trải nghiệm bản làng, ẩm thực và văn hóa dân tộc. Chị Hà Thị Lan, chủ homestay tại xã Thành Lâm, cho biết: Lượng khách cuối tuần luôn cao hơn nhiều lần so với ngày thường. Thu nhập từ du lịch giúp gia đình cải thiện đời sống, đồng thời tạo việc làm, sinh kế cho nhiều bà con nơi đây.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế trực tiếp, du lịch còn góp phần quảng bá hình ảnh Thanh Hóa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Cần phát triển hài hòa và bền vững

Sự gia tăng đột biến lượng khách vào cuối tuần cũng tạo sức ép không nhỏ lên hạ tầng du lịch. Tại Sầm Sơn, Hải Tiến và thác Mây (xã Thạch Quảng), tình trạng ùn tắc giao thông vào trục chính các khu du lịch này thường xảy ra vào các khung giờ cao điểm. Nhiều bãi đỗ xe không đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi hệ thống cấp nước, thu gom rác thải và các công trình công cộng phải hoạt động với cường độ cao. Khối lượng rác phát sinh tăng mạnh khiến công tác thu gom ở một số khu vực phải kéo dài đến đêm. Đối với các khu du lịch sinh thái, áp lực còn đến từ nguy cơ tác động đến cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa khi lượng khách vượt quá sức chứa. Chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách vì thế cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Theo ông Vũ Thế Bình, chuyên gia du lịch của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, sự gia tăng nhanh của dòng khách cuối tuần đòi hỏi Thanh Hóa phải chuyển từ mục tiêu tăng lượng khách sang nâng cao chất lượng điểm đến. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng, quản lý môi trường, kiểm soát chất lượng dịch vụ và phát triển thêm các sản phẩm, điểm đến mới sẽ góp phần giảm áp lực lên các khu du lịch trọng điểm, đồng thời nâng cao trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Sự bùng nổ của du lịch cuối tuần cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Thanh Hóa trên bản đồ du lịch trong nước. Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng tăng lượng khách mà thiếu đầu tư đồng bộ về hạ tầng, môi trường và quản lý điểm đến, lợi thế hôm nay rất có thể sẽ trở thành áp lực trong tương lai. Phát triển bền vững vì thế không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là điều kiện để Thanh Hóa giữ vững sức hút và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Phương Phương