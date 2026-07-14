Sắc màu văn hóa dân tộc ở các khu du lịch sinh thái cộng đồng

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, các khu du lịch sinh thái cộng đồng ở miền Tây xứ Thanh còn hấp dẫn du khách bởi những sắc màu văn hóa truyền thống được lưu giữ trong đời sống cộng đồng. Mỗi hành trình khám phá vì thế còn là cơ hội để cảm nhận những giá trị văn hóa riêng có của vùng đất và con người nơi đây.

Hoạt động biểu diễn văn nghệ truyền thống phục vụ du khách tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông.

Sau 2 ngày tham gia tour trekking “Cung đường di sản Pù Luông”, nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội lựa chọn dừng chân tại một homestay ở thôn Kho Mường (xã Pù Luông) khi chiều muộn buông xuống. Hành trình đã đưa họ đi qua thác Hiêu, chợ phiên Phố Đoàn, làng dệt thổ cẩm Lũng Niêm, bản Bó Núa, đỉnh Mũi Giáo và hang Dơi trước khi trở về homestay giữa bản làng. Với các thành viên trong đoàn, điều để lại ấn tượng không chỉ là cảnh quan núi rừng mà còn là những trải nghiệm văn hóa gắn với đời sống của người dân bản địa. Từ những ngôi nhà sàn truyền thống, tiếng khặp Thái trong đêm giao lưu văn nghệ đến những khung cửi dệt thổ cẩm được duy trì trong các bản làng... tất cả tạo nên những dấu ấn riêng cho hành trình khám phá. Chị Nguyễn Minh Anh, thành viên trong đoàn, chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng ở Pù Luông là văn hóa vẫn hiện diện rất tự nhiên trong đời sống hàng ngày của người dân. Du khách thực sự được sống trong không gian văn hóa đặc sắc, qua kiến trúc nhà ở, nghề thủ công và cả các hoạt động cộng đồng”.

Đó hẳn là cảm nhận chung của nhiều du khách khi đến với các khu du lịch sinh thái cộng đồng miền Tây xứ Thanh. Bởi các xã miền núi của tỉnh là nơi sinh sống của 7 dân tộc anh em gồm: Kinh, Mường, Thái, Thổ, Mông, Dao và Khơ Mú. Trải qua quá trình cộng cư lâu dài, mỗi dân tộc đã hình thành nên những bản sắc văn hóa riêng, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu của vùng đất này. Trong đó, văn hóa dân tộc Thái hiện diện khá đậm nét tại hầu hết các khu du lịch cộng đồng. Những ngôi nhà sàn nằm giữa thung lũng, trang phục truyền thống với hoa văn đặc trưng, các làn điệu dân ca, điệu múa sạp, múa xòe, cùng những món ăn mang hương vị núi rừng như cơm lam, xôi ngũ sắc, canh uôi, vịt Cổ Lũng hay rượu cần men lá... tất cả đã trở thành một bức tranh văn hóa đa sắc màu hấp dẫn du khách. Điểm đáng chú ý là các giá trị văn hóa ấy không chỉ được giới thiệu như những sản phẩm phục vụ du lịch mà hiện diện rõ nét trong đời sống thường ngày của người dân.

Tại làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lũng Niêm (xã Pù Luông), nhiều du khách dành thời gian tìm hiểu quy trình tạo nên những sản phẩm thủ công truyền thống của đồng bào Thái. Mỗi hoa văn trên tấm thổ cẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo của người thợ mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong khi đó, tại các Khu du lịch sinh thái cộng đồng bản Mạ (xã Thường Xuân), bản Bút (xã Nam Xuân) hay bản Năng Cát (xã Linh Sơn), các đội văn nghệ quần chúng vẫn duy trì hoạt động biểu diễn dân ca, nhảy sạp, khua luống phục vụ du khách, góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

Cùng với hệ thống tài nguyên thiên nhiên phong phú như rừng đặc dụng, khu bảo tồn thiên nhiên, hồ, thác nước, hang động, miền Tây xứ Thanh còn là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với nhiều lễ hội, nghề thủ công và ẩm thực đặc trưng. Sự kết hợp một cách hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa đã trở thành lợi thế quan trọng trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Bởi vậy, tại mỗi điểm dừng chân, du khách không chỉ được trải nghiệm cảnh quan sinh thái mà còn có cơ hội khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân bản địa. Anh Lò Văn Nam, chủ một homestay tại thôn Kho Mường, cho biết: “Nhiều du khách lựa chọn lưu trú tại bản làng vì muốn tìm hiểu đời sống văn hóa của người dân địa phương. Họ thích được thưởng thức các món ăn đặc sản, tham gia sinh hoạt cộng đồng ngay tại nhà văn hóa và nghe những câu chuyện về bản làng từ chính người dân. Đây cũng là động lực để người dân nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình”.

Từ những nếp nhà sàn dưới chân núi, tiếng khặp Thái vang vọng giữa đại ngàn đến những tấm thổ cẩm mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc, mỗi khu du lịch sinh thái cộng đồng của tỉnh đều đang kể những câu chuyện riêng về vùng đất và con người. Chính những sắc màu văn hóa ấy đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho điểm đến, đồng thời làm giàu thêm trải nghiệm của du khách trên hành trình khám phá miền Tây xứ Thanh.

Bài và ảnh: Hoài Anh