Trải nghiệm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Thành Nhà Hồ

Không chỉ chiêm ngưỡng Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, mùa hè này du khách còn có thêm nhiều lựa chọn trải nghiệm khi các tour, tuyến kết nối đến những di tích, làng cổ và không gian văn hóa vùng phụ cận được đưa vào khai thác. Việc đa dạng hóa sản phẩm đang góp phần kéo dài hành trình tham quan và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Thành Nhà Hồ.

Từ sáng sớm, những chuyến xe điện đã bắt đầu lăn bánh đưa du khách khám phá tuyến du lịch từ Thành Nhà Hồ đến các di tích trọng điểm vùng phụ cận. Chị Vũ Thị Lanh, hướng dẫn viên du lịch, cho biết: Dịp hè năm nay, Thành Nhà Hồ đã khai thác thêm nhiều tuyến du lịch để phục vụ khách du lịch, nổi bật là tuyến Thành Nhà Hồ - làng cổ Đông Môn - đền thờ, bia ký nàng Bình Khương - nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng - cổng Đông và tường thành phía Đông Thành Nhà Hồ. Ở mỗi điểm đến, du khách sẽ được trải nghiệm những sản phẩm du lịch mới lạ và không kém phần hấp dẫn.

Tại làng cổ Đông Môn, du khách có thể đến tham quan đình Đông Môn để chiêm ngưỡng công trình nghệ thuật kiến trúc đặc sắc đồng thời giao lưu với Câu lạc bộ hát dân ca và chèo làng Đông Môn. Các thành viên đều là những hạt nhân văn nghệ ở địa phương, luôn tích cực sưu tầm, tập luyện và biểu diễn các làn điệu dân ca, chèo truyền thống phục vụ du khách.

Điểm dừng chân tiếp theo là đền thờ, bia ký nàng Bình Khương, nơi du khách được nghe câu chuyện cảm động về nàng Bình Khương. Từ đó, hành trình tiếp tục đến ngôi nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng - công trình kiến trúc gỗ hơn 200 năm tuổi được UNESCO vinh danh là một trong 10 ngôi nhà cổ dân gian truyền thống đẹp nhất Việt Nam. Ngôi nhà gồm 7 gian, được dựng chủ yếu bằng các loại gỗ quý như sến, táu, xoan, lát. Hệ thống chạm khắc tứ linh “long, ly, quy, phượng” và tứ quý “tùng, cúc, trúc, mai” vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, tạo nên giá trị đặc sắc về kiến trúc truyền thống. Trải qua nhiều thế hệ nhưng gia đình ông Phạm Ngọc Tùng vẫn gìn giữ, trân quý ngôi nhà như một “báu vật”, góp phần làm đa dạng thêm cho hành trình khám phá của du khách khi đến với Thành Nhà Hồ.

Vào đúng mùa sen nở, khu vực nội thành Thành Nhà Hồ còn trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích. Những đóa sen hồng khoe sắc trên nền lá xanh tạo nên khung cảnh thanh bình, thơ mộng, thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chụp ảnh. Ông Vũ Đình Luyện, làng Đông Môn, người trồng sen trong khuôn viên Thành Nhà Hồ cho biết: "Hiện tại, gia đình tôi có khoảng 2ha sen trong khu vực nội thành. Đây là giống sen cổ, có mùi thơm dịu nhẹ, hạt sen ăn có vị ngọt thanh, du khách đến đây vào mùa sen nở sẽ được chụp ảnh thoải mái, không thu phí. Thông thường, hoa sen sẽ nở rộ từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 9, khi sen vừa ra búp chúng tôi sẽ bắt đầu thu hoạch cho đến khi hết mùa hoa".

Chị Nguyễn Mai Hà, du khách đến từ TP Hà Nội chia sẻ: "Tôi cùng bạn bè đã đến tham quan ở Thành Nhà Hồ khá nhiều lần, mỗi lần đến đây chúng tôi đều được khám phá những điều mới mẻ, độc đáo. Lần này, được đi xe điện từ di sản Thành Nhà Hồ kết nối đến các di sản xung quanh như: Nhà cổ gia đình ông Phạm Ngọc Tùng, đền thờ Nàng Bình Khương, chùa Linh Giang... Sau khi kết thúc hành trình tham quan, chúng tôi lại được ngắm sen, check-in những tấm hình đẹp và đặc biệt là được thưởng thức nhiều món ăn, thức uống đặc sản tại đây như trà rau má Tây Đô, trà sâm báo, chè lam Phủ Quảng...".

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh cho biết: "Việc làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, có chiến lược thu hút các dòng khách phù hợp chính là mục tiêu mà Thành Nhà Hồ đang hướng đến, nhằm tạo sức hấp dẫn khách du lịch trong suốt 4 mùa. Chính vì vậy, chúng tôi đã, đang xây dựng và phát triển một số sản phẩm du lịch chủ lực gồm: du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm đặc trưng mang bản sắc riêng; du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, về nguồn gắn với việc khai thác hệ thống các di tích, lễ hội và di sản phong phú của địa phương; du lịch trải nghiệm kết nối từ Thành Nhà Hồ đến các khu, điểm du lịch ở cả trong và ngoài tỉnh".

Không chỉ làm mới sản phẩm trải nghiệm, ban quản lý còn phối hợp với các hộ dân đưa nhiều đặc sản địa phương như chè lam Phủ Quảng, sâm báo, trà rau má Tây Đô... vào phục vụ du khách. Qua đó, vừa quảng bá sản phẩm bản địa, vừa tạo thêm giá trị cho hành trình tham quan. Đây là cách làm vừa giúp bảo tồn các giá trị văn hóa của địa phương lại vừa quảng bá được những đặc sản đến đông đảo bạn bè, du khách thập phương.

Việc không ngừng làm mới sản phẩm, mở rộng các tour, tuyến trải nghiệm và phát huy giá trị di sản đang tạo thêm sức hút cho Thành Nhà Hồ. Không chỉ là điểm đến của mùa hè, di sản này từng bước khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa, lịch sử hấp dẫn bốn mùa, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc