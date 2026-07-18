Khi du lịch trở thành nhịp cầu văn hóa kết nối các địa phương

Mỗi chuyến đi không chỉ mở ra những miền đất mới mà còn đưa con người đến gần nhau hơn qua những câu chuyện văn hóa. Trên những cung đường du lịch, sự giao thoa giữa các vùng đất diễn ra một cách tự nhiên, đồng thời tạo nên những kết nối bền chặt giữa cộng đồng với cộng đồng, giữa quá khứ với hiện tại.

Đoàn khách đến từ tỉnh Ninh Bình tham quan tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh. Ảnh: Lê Anh

Một ngày cuối tuần đầu tháng 7 vừa qua, Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh đón đoàn hơn 20 khách đến từ tỉnh Ninh Bình. Sau khi dâng hương, tham quan và tìm hiểu những dấu ấn của triều hậu Lê, đoàn tiếp tục đến với Thành Nhà Hồ - công trình kiến trúc đá độc đáo được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Từ những lớp trầm tích lịch sử trên đất xứ Thanh, đoàn đã lựa chọn dừng chân nghỉ dưỡng tại biển Sầm Sơn để cảm nhận nhịp sống sôi động của một đô thị du lịch biển. Trên suốt chuyến đi, những câu chuyện về lịch sử, về quá trình hình thành và phát triển của từng vùng đất được hướng dẫn viên giới thiệu, giúp du khách có trải nghiệm phong phú hấp dẫn về đất và người quê Thanh.

Hướng dẫn viên Nguyễn Thị Huyền - người trực tiếp thuyết minh cho đoàn, chia sẻ: “Trên suốt hành trình Ninh Bình - Thanh Hóa, tôi đã chọn cách kể chuyện theo dòng chảy lịch sử, gắn với văn hóa đặc trưng của từng vùng đất. Mỗi điểm đến là một dấu mốc, khi kết nối lại sẽ giúp du khách hình dung rõ hơn hành trình dựng nước, giữ nước của cha ông và cảm nhận sâu hơn bản sắc của mỗi địa phương. Điều tôi vui nhất là sau mỗi chuyến đi, du khách không chỉ nhớ về cảnh đẹp mà còn nhớ về những dấu ấn đặc trưng riêng nơi mà họ từng đặt chân đến”.

Không chỉ sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch phong phú trải dài từ miền biển, đồng bằng đến miền núi, xứ Thanh còn tạo dấu ấn bằng các sản phẩm du lịch gắn với di sản, văn hóa và đời sống cộng đồng. Một hành trình khám phá của thị trường khách từ các tỉnh phía Bắc có thể bắt đầu từ Lam Kinh - vùng đất gắn với cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn và triều hậu Lê, tiếp nối đến các miền di sản, làng nghề truyền thống, rồi xuôi về nghỉ dưỡng tại các khu du lịch biển. Trên hành trình ấy, du khách không chỉ khám phá những thắng cảnh hay công trình kiến trúc mà còn là những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, từ truyền thống lịch sử đến phong tục, tập quán và đời sống sinh hoạt của cộng đồng cư dân địa phương.

Những năm gần đây, hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa Thanh Hóa với Ninh Bình và các tỉnh phía Bắc ngày càng được đẩy mạnh, góp phần hình thành nhiều sản phẩm du lịch liên vùng hấp dẫn. Trong đó, tuyến kết nối Lam Kinh, Thành Nhà Hồ với Quần thể danh thắng Tràng An, Cố đô Hoa Lư được xem là một trong những hành trình tiêu biểu. Chính sự liên kết ấy đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho các tour du lịch di sản.

Theo bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: “Liên kết phát triển du lịch đang mở ra không gian mới để các địa phương quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa. Thông qua các chương trình hợp tác, các tour, tuyến du lịch liên vùng và hoạt động xúc tiến, hình ảnh văn hóa, con người xứ Thanh được giới thiệu rộng rãi hơn tới du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là cơ hội để địa phương học hỏi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn di sản, phát triển sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ”.

Theo đánh giá của chuyên gia du lịch, một trong những giá trị quan trọng mà du lịch mang lại chính là khả năng tạo ra sự giao thoa văn hóa một cách tự nhiên. Mỗi du khách khi đến với một vùng đất đều mang theo những câu chuyện, phong tục, tập quán và góc nhìn riêng. Sự gặp gỡ ấy tạo nên quá trình trao đổi hai chiều, giúp cộng đồng địa phương và du khách hiểu nhau hơn, từ đó hình thành sự tôn trọng đối với những khác biệt văn hóa. Chuyên gia du lịch Dương Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CBT Travel cho rằng: “Để du lịch thực sự trở thành nhịp cầu kết nối văn hóa bền vững, việc phát triển du lịch phải đặt trên nền tảng bảo tồn và tôn trọng các giá trị văn hóa bản địa. Cùng với đó là tiếp tục mở rộng liên kết vùng, xây dựng các sản phẩm du lịch có chiều sâu văn hóa, tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu giữa các cộng đồng và chủ thể văn hóa”.

Lê Anh