Hoang sơ biển Hoằng Thanh

Thiên nhiên có thể ban tặng cho nhiều vùng biển những bãi cát trải dài và cảnh sắc tươi đẹp. Nhưng điều giữ chân du khách là những cảm xúc mà mỗi vùng đất để lại. Với biển Hoằng Thanh, sức hấp dẫn ấy đến từ vẻ đẹp hoang sơ, nhịp sống bình dị của làng chài và những lớp trầm tích lịch sử - văn hóa vẫn được gìn giữ.

Dịp hè năm nay, lượng khách về với biển Hoằng Thanh tăng rõ rệt.

Không quá đông đúc, không quá nhiều công trình chen kín, “ăn” sâu vào bờ biển, biển Hoằng Thanh vẫn giữ được những khoảng lặng để mỗi du khách được thả hồn lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió và nhịp điệu nguyên sơ của biển. Những bãi cát dài, những hàng phi lao nghiêng mình trong gió, những thảm hoa lục bình tím biêng biếc nổi bật trên nền cát trắng, xa xa là những chiếc bè mảng, thuyền nhỏ lập lờ trên sóng..., tất cả như dệt nên bức tranh biển Hoằng Thanh hoang sơ, bình dị mà không kém phần thu hút. Giữa không gian khoáng đạt ấy, con người bỗng thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên...

Nhưng có lẽ, điều khiến biển Hoằng Thanh lưu lại dấu ấn sâu đậm không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên mà còn ở nhịp sống mộc mạc của làng chài. Khi du khách vừa kịp ghi lại khoảnh khắc bình minh trên biển, cũng là lúc những chiếc thuyền, bè mảng lần lượt trở về sau chuyến đánh bắt xuyên đêm. Theo mỗi con sóng cập bờ là những mẻ cá, mẻ tôm tươi rói. Trên bến, tiếng gọi nhau, tiếng kéo lưới, tiếng mua bán rộn ràng tạo nên thanh âm đặc trưng của một vùng biển thức giấc.

Giữa không khí ấy, niềm vui hiện lên trong ánh mắt của những người mẹ, người vợ đón người thân trở về bình yên sau một đêm vươn khơi. Điều khiến nhiều du khách xúc động hơn cả là những người phụ nữ nhỏ bé bước xuống từ những chiếc bè mảng, quần áo mưa còn sũng nước, đôi bàn tay nhăn nheo vì ngâm mình trong nước biển suốt nhiều giờ. Những gương mặt và dáng hình lam lũ ấy đã kể chân thực nhất câu chuyện về một làng biển vẫn bền bỉ mưu sinh, để mỗi du khách thêm yêu và thêm hiểu vùng đất này.

Nhằm đánh thức tiềm năng từ kinh tế biển, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Thanh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định phát triển du lịch biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Định hướng ấy đang từng bước hiện diện bằng những đổi thay cụ thể. Hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp, các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách. Hiện toàn xã có 35 khách sạn, 11 nhà nghỉ với hơn 2 nghìn phòng lưu trú cùng hệ thống nhà hàng, dịch vụ ăn uống khá đa dạng. Bên cạnh đó, nhiều dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ du lịch cũng đang được triển khai, tạo nền tảng để Hoằng Thanh từng bước khai thác hiệu quả hơn những lợi thế sẵn có.

Cùng với đầu tư hạ tầng, công tác quản lý du lịch cũng được chú trọng. Xã Hoằng Thanh phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm; duy trì lực lượng cứu hộ, cắm biển cảnh báo và kiểm soát chặt hoạt động kinh doanh dịch vụ, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, an toàn.

Đặc biệt, sau nhiều nỗ lực phối hợp của hai địa phương Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tình trạng lều, quán hoạt động kinh doanh dịch vụ dọc bãi biển Tiến - Thanh cơ bản được xử lý, trả lại không gian thông thoáng cho bờ biển.

Việc quản lý hoạt động xe điện cũng được siết chặt hơn thông qua quy hoạch điểm dừng đỗ, tập huấn lái xe và các hộ kinh doanh.

Những chuyển biến ấy đang tạo hiệu ứng tích cực. Lượng khách tìm đến biển Hoằng Thanh tăng rõ rệt, đặc biệt vào các dịp cuối tuần và ngày lễ. Từ tháng 4 đến nay, khu vực này đón gần 400 nghìn lượt khách tham quan, lưu trú; doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt gần 600 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Cao Thiên, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh, cho biết: “Thời gian tới, xã sẽ huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện hạ tầng; nghiên cứu phương án sắp xếp lại bến bè của ngư dân theo hướng hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo đảm sinh kế; đồng thời đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sức cạnh tranh của điểm đến. Bên cạnh đó, trong nhiều cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh, địa phương cũng đã chủ động đề xuất chủ trương mở rộng không gian phát triển về phía Nam Khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến”.

Khi thiên nhiên, con người và khát vọng phát triển được kết nối hài hòa, Hoằng Thanh không chỉ mở ra cơ hội trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch biển xứ Thanh, mà còn để lại trong lòng mỗi du khách những ký ức đẹp về một vùng biển bình yên, mộc mạc và đầy sức sống.

Bài và ảnh: Hương Thảo