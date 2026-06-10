Đến năm 2035, cả nước sẽ có mạng lưới 35 cảng hàng không, sân bay

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về rà soát tổng thể nội dung và triển khai lập, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Máy bay cất cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đó, Quyết định số 648 ngày 7/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống cảng hàng không xác định thời kỳ 2021 - 2030, cả nước có 30 cảng hàng không, gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 16 cảng hàng không quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới này được nâng lên 33 cảng hàng không, gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội.

Bên cạnh đó, quy hoạch cũng xác định 12 vị trí tiềm năng cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không.

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, ý kiến của Lãnh đạo Đảng, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã bổ sung Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng Hàng không Thổ Chu vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không theo trình tự, thủ tục rút gọn, nâng tổng số cảng hàng không trong quy hoạch đến năm 2030 là 32 cảng hàng không, tầm nhìn đến năm 2050 là 35 cảng hàng không.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đang đẩy nhanh tiến độ lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết các cảng hàng không, cơ bản không ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư các cảng hàng không, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, Bộ Xây dựng tập trung rà soát danh mục cảng hàng không tiềm năng và các địa điểm tiềm năng khác để xem xét bổ sung khi đủ điều kiện, đề xuất đưa ra khỏi quy hoạch các cảng hàng không không còn nhu cầu.

“Đối với các cảng hàng không chưa đủ cơ sở xác định tính khả thi hoặc chưa thống nhất về vị trí, nhu cầu, điều kiện khai thác sẽ được nghiên cứu theo hướng đưa vào danh mục cảng hàng không tiềm năng để tiếp tục rà soát, cập nhật khi đủ điều kiện. Các trường hợp có yêu cầu phục vụ du lịch, quốc phòng, an ninh, cứu hộ cứu nạn, khẩn nguy hoặc khai thác chuyên biệt sẽ được nghiên cứu tiếp cận theo mô hình cảng hàng không chuyên dùng được quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025,” lãnh đạo Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Bộ Xây dựng cũng sẽ cập nhật các định hướng đầu tư, phát triển hàng không chung; cảng hàng không chuyên dùng; các trung tâm logistics vận tải hàng không; các trung tâm đào tạo, huấn luyện bay; trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay; giao thông kết nối tới cảng hàng không.../.

Theo TTXVN