Gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Phòng Tổ chức cán bộ và phòng Công tác chính trị Công an tỉnh

Chiều 26/5, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị (28/5/1976 - 28/5/2026). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, khẳng định quyết tâm tiếp nối chặng đường phát triển mới.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 đơn vị.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhân ngày kỷ niệm

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng nghiệp vụ cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng tham mưu qua các thời kỳ.

Suốt 50 năm xây dựng và trưởng thành, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị luôn thể hiện vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa; là nơi hun đúc bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, phẩm chất cách mạng cho toàn lực lượng.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ, các đơn vị đã chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy Công an Thanh Hóa, triển khai nhanh chóng, hiệu quả nhiều chủ trương lớn, đảm bảo đồng bộ, chặt chẽ và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Chú trọng đào tạo, luân chuyển cán bộ theo phương châm “Vì việc chọn người, chọn người để giao việc".

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc

Đồng thời đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị tư tưởng, điều lệnh đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến sâu sắc về tinh thần trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, chiến sĩ. Quan tâm triển khai sâu rộng hoạt động tuyên truyền, kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến và lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thanh Hóa “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Với những thành tích nổi bật đạt được, hai đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì; 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; Huân chương quân công hạng Ba, nhiều năm liên tiếp được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh biểu dương và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của 2 đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh: Tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; triển khai thực hiện hiệu quả 9 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đối với lực lượng Công an tiếp tục triển khai Nghị quyết số 12 về xây dựng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Nghị quyết số 02 về xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt, mà là định hướng chiến lược lâu dài, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và sức mạnh của Công an Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Bám sát tinh thần chỉ đạo đó, Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Làm tốt công tác tham mưu chiến lược về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, chủ động phát hiện, dự báo sớm, tham mưu đúng, trúng, kịp thời về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, đào tạo, bố trí, sử dụng và xây dựng nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quan tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, tầm nhìn. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng công tác cán bộ theo hướng thực chất, khách quan, vì sự phát triển chung của lực lượng.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; nắm chắc tình hình cán bộ, chiến sĩ, kịp thời định hướng, giải quyết các vấn đề phát sinh theo phương châm “5 chủ động” (gồm chủ động nắm tình hình tư tưởng; chủ động quản lý; chủ động dự báo; chủ động định hướng; chủ động giải quyết tư tưởng).

Cùng với đó, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ và công tác chính trị thật sự tiêu biểu, trách nhiệm, kỷ cương, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng; góp phần hiện đại hóa toàn diện công tác xây dựng lực lượng.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Tô Anh Dũng đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 đơn vị; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh.

Lê Phượng