Đêm hội lan tỏa yêu thương

Tết Trung thu năm nay không được trọn vẹn như nhiều năm trước bởi thiên tai đã gây ra những hậu quả nặng nề đối với nhiều gia đình, nhiều bản làng, thôn xóm. Thay vì những đêm hội tưng bừng, náo nhiệt, “đêm hội trăng rằm” năm nay được tổ chức đơn giản, tiết kiệm hơn nhưng cũng đầy ý nghĩa để cùng trao gửi yêu thương đến con trẻ.

Agribank Chi nhánh Bắc Thanh Hóa tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi.

Khi Tết Trung thu đang cận kề thì Thanh Hóa và một số địa phương trong cả nước phải gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão số 10 (bão Bualoi) gây ra. Để dành nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, mỗi phường, xã, phố, thôn trong tỉnh đã chọn cách tổ chức phù hợp để động viên các cháu thiếu niên, nhi đồng và hỗ trợ cho vùng bị ảnh hưởng, để tất cả các em thiếu nhi đều có một cái Tết Trung thu vui vẻ, ấm áp.

Năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, để bảm bảo mọi trẻ em trên địa bàn được vui Tết Trung thu, UBND phường Hạc Thành đã chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức các hoạt động vui trung thu phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tập trung vào việc tặng quà, trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, các tổ dân phố không tổ chức rước đèn, diễu hành các con vật, múa lân, sư rồng trên các tuyến phố mà tổ chức tập trung tại nhà văn hóa phố. Cùng với các phố, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn phường Hạc Thành cũng tổ chức chương trình văn nghệ gắn với hoạt động trưng bày, phá cỗ trung thu, tặng quà cho các em học sinh khó khăn, giúp các em có thêm niềm vui, động lực để phấn đấu vươn lên trong học tập.

Dù không được hòa mình vào không khí náo nức, rộn ràng như nhiều năm trước, nhưng các em nhỏ phường Hạc Thành vẫn có một cái Tết Trung thu đong đầy yêu thương. Bởi ngoài sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, mỗi gia đình đều có cách riêng để đón tết đoàn viên ấm cúng. Chị Lê Thị Thảo, phố Nam Cao, phường Hạc Thành chia sẻ: “Tết Trung thu sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đèn lồng và bánh trung thu. Thế nên, tôi chuẩn bị đèn lồng, bánh trung thu, hoa quả và một mâm cơm chu đáo để cả nhà cùng quây quần đón tết đoàn viên. Với tôi, dẫu các con không được xem múa lân, đi rước đèn tập thể, nhưng với sự quan tâm của bố mẹ, các con vẫn có một mùa trung thu đậm đà hương vị tình thân”.

Sau bão lũ, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã điều chỉnh kế hoạch đón trung thu, chủ động rút gọn các chương trình, không tổ chức các hoạt động hoành tráng mà chuyển sang hình thức tặng quà thiết thực, hỗ trợ trực tiếp cho các em học sinh nghèo, khó khăn. Mỗi sự trao đi lúc này, dù ít hay nhiều đều giúp mùa trung thu thêm ý nghĩa. Tại xã Thắng Lợi, UBND xã hỗ trợ 33 thôn, mỗi thôn 1 triệu đồng để tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho trẻ em vào tối ngày 15/8 âm lịch. Nội dung trọng tâm của “Đêm hội trăng rằm” là đọc thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2025; chương trình văn nghệ; chương trình tặng quà, sách vở, đồ dùng học tập, trao học bổng... cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ khi nhận những phần quà ý nghĩa đã giúp các em viết tiếp những dòng kỷ niệm tươi đẹp đong đầy ký ức một thời tuổi thơ.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, không khí ấm áp, vui tươi của Tết Trung thu lan tỏa đến từng giường bệnh, hiện hữu trên từng chiếc bánh trung thu nhỏ xinh hay những món đồ chơi lung linh sắc màu tặng các em nhỏ. Với thông điệp “chia sẻ yêu thương”, Đoàn thanh niên Sở Tài chính và Kiểm toán Nhà nước đã trao tặng 20 chiếc xe lăn cho bệnh nhi khuyết tật. Trường Mầm non Kizcity trao 400 suất quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Từ nhiều năm nay, năm nào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cũng phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình trung thu sôi động và ấm áp. Năm nay “Đêm hội lan tỏa yêu thương” được tổ chức sớm hơn vào đêm 10/8 âm lịch. Sau khi hòa mình vào những ca khúc hát về trung thu vui nhộn, những câu chuyện của lòng nhân ái, các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện được nhận những phần quà ý nghĩa như bánh nướng, bánh dẻo, đồ chơi, bánh kẹo... Với những em nhỏ phải gắn liền bên giường bệnh, các tổ chức từ thiện phối hợp với các y, bác sĩ đi từng phòng trao tận tay các em những phần quà đã được chuẩn bị sẵn. Những phần quà ấy gói trọn tấm lòng của những người làm công tác tình nguyện, giúp các em vơi bớt phần nào nỗi đau trên cơ thể và cảm nhận được niềm vui của ngày hội dành riêng cho tuổi thơ.

Dù bớt rộn ràng hơn nhưng trung thu năm nay cũng đầy ắp yêu thương. Trung thu không chỉ là dịp để trẻ em vui chơi mà còn là cơ hội để giáo dục các giá trị nhân văn nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong các em nhỏ. Tiếp nối tinh thần nhân đạo của những mùa trăng trước, năm nay Hội Chữ thập đỏ tỉnh không tổ chức chương trình văn nghệ vui đón trung thu mà kêu gọi, vận động được hàng trăm suất quà trao tặng cho những trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em vùng lũ trên địa bàn tỉnh. Ở Làng trẻ em SOS (phường Quảng Phú), Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 (phường Sầm Sơn), chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh)..., cũng được nhiều tập thể, cá nhân phối hợp tổ chức Tết Trung thu đầm ấm và ý nghĩa.

Tết Trung là dịp để sum họp, cùng hướng về nguồn cội, trao gửi yêu thương. Vậy nên, dù ở đâu, đón Tết Trung thu bằng cách nào thì giá trị của ngày Tết Trung thu cũng không bao giờ thay đổi, khi mỗi người biết trân trọng, nâng niu, gắn kết tình thân trong gia đình và sự sẻ chia yêu thương với cộng đồng.

Minh Khôi