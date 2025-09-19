Đề xuất mức tiền công 300% cho người lao động làm thêm giờ ngày nghỉ lễ, Tết

Bộ Nội vụ đề xuất, trường hợp người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công theo 3 mức: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; ngày nghỉ lễ, Tết, ít nhất bằng 300%.

Ngày 19/9, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp thông tin về dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm do Bộ Nội vụ xây dựng.

Theo dự thảo nghị định đang được Bộ Tư pháp thẩm định, người sử dụng lao động có sử dụng lao động tham gia việc làm công phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động và đảm bảo các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật lao động, đồng thời thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với nhóm lao động đặc thù theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đề xuất, với người lao động làm việc đủ 8 giờ trong 1 ngày và 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo tháng và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Đối với người lao động làm việc không đủ 8 giờ trong 1 ngày hoặc 26 ngày trong 1 tháng thì tiền công tính theo giờ và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Trường hợp người lao động làm thêm giờ thì được thanh toán tiền công theo 3 mức: Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; và ngày nghỉ lễ, Tết, ít nhất bằng 300%.

Về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, dự thảo nêu rõ, thời giờ làm việc của người lao động không quá 8 giờ/ngày. Mỗi tuần được nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục). Trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì được nghỉ tính bình quân 1 tháng ít nhất 4 ngày.

Trường hợp phải làm thêm giờ thì tổng số giờ làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 1 ngày.

Người lao động tham gia việc làm công theo hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng được hưởng các chế độ an toàn, vệ sinh lao động. Theo đó, được hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động khi làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Chính phủ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động và các văn bản hướng dẫn.

Đồng thời được tham gia và hưởng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện theo quy định của Chính phủ; được chủ đầu tư cung cấp thông tin về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; được chủ đầu tư mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và bảo hiểm bắt buộc đối với trách nhiệm nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

Theo VOV