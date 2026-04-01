Đề xuất miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định miễn phí sách giáo khoa, đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030.

Đề xuất miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng quy định miễn phí sách giáo khoa, đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030.

Đề xuất miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý theo quy định.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xây dựng Nghị định nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và pháp luật của Nhà nước về bảo đảm quyền học tập của người dân; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các chính sách hỗ trợ người học, góp phần giảm chi phí học tập và bảo đảm công bằng trong giáo dục.

Dự thảo Nghị định quy định thực hiện miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Chính sách được triển khai theo mô hình thư viện dùng chung: Nhà nước đầu tư mua sắm sách giáo khoa (bao gồm sách in và sách chữ nổi Braille) để trang bị cho thư viện các cơ sở giáo dục; học sinh và giáo viên được mượn sách giáo khoa sử dụng trong năm học hoặc học kỳ và hoàn trả sau khi kết thúc thời gian sử dụng để tiếp tục quản lý, tái sử dụng.

Danh mục sách giáo khoa được miễn phí sử dụng thuộc bộ sách giáo khoa do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo quyết định sử dụng thống nhất toàn quốc.

Theo dự thảo Nghị định, việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm học 2029-2030; các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên đối với các địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Vi phạm trong sử dụng giáo viên nước ngoài tại cơ sở Mầm non

Vi phạm trong sử dụng giáo viên nước ngoài tại cơ sở Mầm non

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sự gia tăng nhu cầu học ngoại ngữ từ sớm kéo theo việc sử dụng giáo viên nước ngoài tại các cơ sở mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những "lỗ hổng" trong quản lý đang dần bộc lộ, khi vẫn còn tình trạng sử dụng lao động...
