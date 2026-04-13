Đề xuất bán xăng sinh học E10 từ ngày 30/4/2026

Bộ Công Thương vừa hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp đang đẩy mạnh bán xăng E10 trên toàn quốc. Ảnh:vietnamnet.vn

Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học và truyền thống. Cụ thể, từ ngày 30/4/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Trước đó, tại Thông tư số 50 quy định xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026.

Như vậy, theo đề xuất mới, việc bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc sẽ được triển khai sớm trước 1 tháng so với lộ trình cũ.

NDS