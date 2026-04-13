Để người dân yên tâm “nhường” đất cho dự án đường sắt Bắc – Nam

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua xã Thắng Lợi không chỉ dừng ở việc thu hồi đất ở, đất sản xuất, mà còn liên quan đến cả khu nghĩa trang - là vấn đề nhạy cảm gắn với đời sống tâm linh. Vì vậy, công tác dân vận, tạo đồng thuận và đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư (TĐC) được xác định là yếu tố then chốt, quyết định tiến độ triển khai dự án.

Sự đồng thuận trong Nhân dân là “chìa khóa” giúp các dự án TĐC được triển khai đảm bảo tiến độ.

Linh hoạt tháo gỡ từng khúc mắc

Ngay từ khi có chủ trương về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam triển khai qua địa bàn, xã đã xác định công tác dân vận phải đi trước một bước. Hàng loạt cuộc họp thôn, đối thoại trực tiếp được tổ chức, công khai đầy đủ thông tin về dự án, phương án bố trí TĐC, chính sách bồi thường, hỗ trợ phải được công khai, minh bạch và dân chủ.

Ông Trần Văn Lộc, trưởng thôn Côn Cương 1, cho biết: “Quan điểm của thôn là phải nói rõ, nói đủ để người dân hiểu. Ban đầu, nhiều hộ băn khoăn, thắc mắc về đất đai, bồi thường, nhưng khi được giải thích cụ thể quy định, lộ trình thực hiện, bà con dần đồng thuận”.

Thôn Côn Cương 1 có 59 hộ phải nhường đất, di dời phục vụ dự án. Trong quá trình vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng, một số ý kiến phát sinh được chính quyền kịp thời ghi nhận, xử lý. Nhiều hộ băn khoăn về giá bồi thường đất nông nghiệp giữa các vị trí, về hỗ trợ chuyển đổi sinh kế sau thu hồi đất; có hộ đề nghị được bố trí vị trí lô đất TĐC thuận lợi hơn để tiện sinh hoạt, kinh doanh. Đặc biệt là vấn đề về diện tích tại các khu TĐC mới. Phần lớn các gia đình đã quen với không gian sinh hoạt trên nền diện tích đất ở rộng, nên khi chuyển sang khu TĐC với diện tích từ 120 đến 140m2, không tránh khỏi tâm lý so sánh, lo lắng. Không né tránh những băn khoăn đó, chính quyền xã cùng các đoàn thể đã trực tiếp xuống từng thôn, từng hộ dân để lắng nghe, giải thích, tháo gỡ từng vấn đề cụ thể. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, kiến nghị cấp trên xem xét, điều chỉnh phù hợp.

Bên cạnh đó, việc di dời mồ mả tại khu nghĩa trang được chính quyền xã Thắng Lợi xử lý thận trọng. Dự án ảnh hưởng đến 78 hộ có phần mộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Ông Lê Trí Đức, thôn Côn Cương 1, cho rằng: “Gia đình đã nhận tiền đền bù đất lúa, nhưng phần mộ của dòng họ là điều rất trăn trở. Nhiều mộ xây dựng kiên cố với chi phí lớn, nên mong muốn việc kiểm kê, đánh giá và hỗ trợ phải thấu đáo, sát thực tế”.

Trước thực tế đó, xã Thắng Lợi đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm đếm chặt chẽ, xây dựng phương án di dời chi tiết, công khai, minh bạch. Đồng thời, việc lấy ý kiến cộng đồng đối với quy hoạch khu nghĩa trang Đồng Mã Chạy cũng được triển khai bài bản, dự kiến hoàn thành phê duyệt trong tháng 4/2026.

Đồng thuận - “chìa khóa” đẩy nhanh tiến độ

Cách làm dân vận không dừng lại ở tuyên truyền mà là đối thoại thực chất, giải quyết đến cùng từng vấn đề cụ thể, qua đó tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và sự đồng thuận của người dân. Chính sự đồng thuận từ cơ sở đã phản ánh rõ tiến độ thi công các hạng mục dự án. Trên các công trường xây dựng khu TĐC, không khí thi công diễn ra khẩn trương, máy móc hoạt động liên tục, nhân lực được huy động tối đa. Hai khu TĐC Đồng Cửa (thôn Côn Cương 2) và Đồng Cồn Quyết (thôn Đại Đồng) với tổng diện tích 9,5ha đang được triển khai đồng bộ. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành; các nhà thầu đang tập trung thi công hạ tầng, tiến độ đạt từ 45% đến 55%.

Tại khu TĐC Đồng Cửa, dự án có tổng mức đầu tư 56,5 tỷ đồng, quy mô 6,7ha. Ở khu TĐC Đồng Cồn Quyết, tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng, quy mô 2,6ha. Dù gặp khó khăn do giá vật liệu tăng cao, nguồn cung khan hiếm, các nhà thầu vẫn nỗ lực duy trì tiến độ. Ông Nguyễn Công Thăng, Giám đốc Công ty CP MIB - đơn vị thi công cho biết: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là vật liệu khan hiếm, giá cao hơn đơn giá phê duyệt, nhưng đơn vị vẫn cố gắng khắc phục để không ảnh hưởng tiến độ chung”.

Còn ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Thắng Lợi, tin tưởng: “Xã đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đang tập trung chỉ đạo thi công hạ tầng các khu TĐC, phấn đấu hoàn thành trước tháng 7/2026 để bố trí cho 284 hộ dân bị ảnh hưởng”.

Theo ông Tùng, khi người dân đã hiểu và đồng thuận, tiến độ dự án được đẩy nhanh rõ rệt. Các cuộc họp thôn không còn nặng về kiến nghị, mà chuyển sang bàn cách di dời, ổn định cuộc sống mới. Trên công trường, các nhà thầu tăng ca, tăng kíp; sự phối hợp giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân ngày càng chặt chẽ.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo động lực phát triển lâu dài. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, mỗi mét đất được bàn giao, mỗi hộ dân ổn định nơi ở mới đều mang ý nghĩa quyết định. Thực tế ở xã Thắng Lợi cho thấy, khi chính quyền thực sự lắng nghe, hành động kịp thời, người dân được tôn trọng, thấu hiểu thì những vấn đề phức tạp nhất sẽ được hóa giải.

Bài và ảnh: Đình Giang