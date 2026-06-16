Để hấp dẫn du khách suốt bốn mùa

Xã Thường Xuân được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho cảnh quan hữu tình, lại nổi tiếng với những công trình lịch sử tâm linh, những phong tục tập quán độc đáo của đồng bào các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn. Đây chính là tiềm năng, lợi thế để xã đẩy mạnh phát triển đa dạng các loại hình du lịch, tạo sức hấp dẫn du khách.

Homestay Riverside (bản Mạ) chuẩn bị chu đáo các điều kiện đón khách đến tham quan, lưu trú.

Từ phường Hạc Thành, sau khi vượt cung đường 50km chúng tôi đã đến với Khu Du lịch bản Mạ (xã Thường Xuân). Đi qua chiếc cầu treo bắc qua dòng sông Chu hiền hòa, quanh năm nước trong xanh, phẳng lặng, chúng tôi vào đến bản nơi có đa số đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Chúng tôi lưu trú tại homestay Riverside, nơi nổi tiếng có không gian thoáng đãng, không khí trong lành, mát mẻ, các phòng ăn, nghỉ cũng được thiết kế, xây dựng theo hướng nhà sàn truyền thống khá đẹp mắt, khoa học.

Bà Nguyễn Thị Mai, chủ homestay Riverside cho hay: "Homestay Riverside đi vào hoạt động từ năm 2023, thiết kế 1 nhà sàn cộng đồng và 7 bungalow bằng vật liệu gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, kết hợp thêm không gian cảnh quan thiên nhiên khá đẹp nên nơi đây luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách ở cả trong và ngoài nước đến tham quan, lưu trú. Không chỉ vậy, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách, chúng tôi đặc biệt quan tâm việc khai thác bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở bản Mạ để tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc. Bởi vậy, khi đến đây du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm cuộc sống, ngắm nhìn những ngôi nhà sàn truyền thống của người Thái; tối đến cùng bà con đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ, hát khặp, múa sạp, đánh cồng chiêng, khua luống và thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị núi rừng như: canh đắng, thịt trâu gác bếp, cá nướng, tôm sông...".

Từ bản Mạ, du khách có thể tiếp tục hành trình tham quan Vườn Quốc gia Xuân Liên - nơi có cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, lại nằm trải rộng trên địa bàn lớn với nhiều dạng địa hình, tạo nên sự đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam. Ở đây, ngoài việc tham quan ngắm cảnh các loài thực vật, động vật phong phú, đa dạng, du khách có thể du thuyền ngắm cảnh trên lòng hồ thủy điện Cửa Đạt thưởng ngoạn vẻ đẹp non nước hữu tình, không khí mát mẻ và khám phá những cánh rừng xanh mướt trải rộng ngút ngàn. Những người lái thuyền sẽ đưa du khách đi tham quan, khám phá hệ thống thác nước tuyệt đẹp tại đây, đó là thác Thiên Thủy đẹp lung linh như một sợi dây bạc giữa đại ngàn xanh thẳm; thác Hón Yên còn giữ được vẻ đẹp hoang sơ, dòng thác dài, nước đổ xuống quanh năm, mát về mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Ngoài hai thác chính trên, nơi đây còn có các hệ thống thác nước khác như: thác Cánh Mạ, thác Mưa Phùn, thác Tiên. Các thác này là các điểm đến bổ trợ cho các thác chính hoặc dành cho các hoạt động du lịch với nhóm nhỏ ưa khám phá ở các khu vực tĩnh mịch, nơi có những nét hoang sơ tự nhiên.

Trong hành trình đến với vùng đất này, du khách có thể tham quan các di tích lịch sử - văn hóa độc đáo của xã, đó là đền Cửa Đặt, đền Cô Ba, Khu Di tích Hội thề Lũng Nhai, Đình làng Hồ... Nói về việc phát triển du lịch của địa phương, ông Lê Hữu Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, cho hay: Việc đẩy mạnh phát triển du lịch không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc, lan tỏa hình ảnh tươi đẹp về con người và vùng đất nơi đây đến đông đảo bạn bè, du khách. Chính vì vậy, trên cơ sở tiềm năng, lợi thế từ tự nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, xã đã đẩy mạnh phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, du lịch tâm linh, du lịch lòng hồ cửa Đạt và đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP phục vụ mua sắm, quà lưu niệm. Hiện, nhiều sản phẩm OCOP của địa phương đã được trưng bày, bán tại các điểm du lịch và các trung tâm mua sắm, điểm dừng chân, góp phần đa dạng hóa dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch.

Bên cạnh đó, xã cũng tích cực đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch trên các nền tảng số và các phương tiện thông tin đại chúng khác tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, sâu rộng. Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành lớn trong và ngoài tỉnh để liên kết tạo nên các tour, tuyến du lịch kết nối các điểm du lịch trên địa bàn với các khu, điểm du lịch ở cả trong và ngoài tỉnh.

Tuy nhiên, khách quan nhìn nhận thì công tác phát triển du lịch trên địa bàn xã cũng còn gặp một số khó khăn, đó là việc đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng tại các điểm du lịch vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Các cơ sở lưu trú du lịch của các hộ gia đình đã được đầu tư nhưng chưa bài bản, thiếu sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống và hiện đại, các homestay mới chỉ cung cấp đáp ứng được dịch vụ lưu trú, ăn uống mà chưa quan tâm đầu tư các dịch vụ trải nghiệm cho du khách. Cùng với đó, là chưa xây dựng được sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, độc đáo, hấp dẫn nhằm thu hút khách du lịch lưu trú dài ngày... Sự thiếu đồng bộ này đang trở thành “điểm nghẽn” lớn, khiến nhiều tiềm năng du lịch của xã chưa được khai thác hiệu quả. Bởi vậy, xã đang từng bước thực hiện đồng bộ các giải pháp để sớm tháo gỡ khó khăn và hướng tới xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Thường Xuân hấp dẫn du khách suốt bốn mùa.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt