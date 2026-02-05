Phổ biến, triển khai quy định của pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự công ích

Sáng 5/2, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai quy định của pháp luật về khởi kiện vụ án dân sự công ích. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các VKSND khu vực trên địa bàn tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV đã thông qua Nghị quyết số 205/2025/QH15 về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Trên cơ sở Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, các cơ quan liên ngành Trung ương đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2025/TTLT ngày 3/11/2025 hướng dẫn thi hành Nghị quyết. Đồng thời, VKSND tối cao và các tổ chức Hội trung ương đã ký kết Quy chế phối hợp số 01/2025/QCPH về việc thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương và bảo vệ lợi ích công cộng.

Các quy định được xây dựng theo hướng cụ thể, chặt chẽ đã góp phần hình thành cơ chế vận hành rõ ràng, minh bạch và hiệu quả cho hoạt động khởi kiện vụ án dân sự công ích - qua đó tạo bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền con người, quyền công dân và lợi ích chung của xã hội.

Tại hội nghị, đại diện VKSND tỉnh đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/NQ15, Thông tư liên tịch số 09/2025/TTLT, Quy chế phối hợp số 01/QCPH và quy trình khởi kiện vụ án dân sự công ích.

Đại diện các ngành, tổ chức Hội liên quan đã trao đổi, thảo luận thẳng thắn về những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện; từ đó đề xuất nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Thanh Hóa, nhất là đối với cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, xác định vụ việc và thu thập tài liệu, chứng cứ.

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa Trần Thế Kính nhấn mạnh: Tố tụng dân sự công ích không thể và không bao giờ là công việc riêng của ngành Kiểm sát. Hiệu quả của việc khởi kiện và bảo vệ lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhóm người yếu thế phụ thuộc rất lớn vào sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời và có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và các tổ chức có liên quan.

Trên cơ sở kết quả quán triệt, triển khai, VKSND tỉnh Thanh Hóa sẽ phát huy vai trò chủ trì, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan theo đúng tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Qua đó, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm việc khởi kiện và tham gia tố tụng dân sự công ích được tiến hành đúng pháp luật, hiệu quả và vì lợi ích chung của xã hội.

