ĐBQH Cầm Thị Mẫn tham gia góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, chiều 20/11, Quốc hội làm việc tại hội trường để thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

ĐBQH Cầm Thị Mẫn tham gia góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Tham gia góp ý tại khoản 6 Điều 1 về quy định một trong các yêu cầu bảo đảm chương trình giáo dục mầm non của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ĐBQH Cầm Thị Mẫn cho rằng, đây là bước tiến quan trọng trong việc định hướng giáo dục mầm non theo hướng phát triển toàn diện, không chỉ có kiến thức mà còn phẩm chất, năng lực và tâm lý - xã hội. Việc quy định phương pháp, hình thức, môi trường giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ em là phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại, lấy trẻ em làm trung tâm.

Tuy nhiên, theo đại biểu Cầm Thị Mẫn, các quy định nêu trên còn chung chung, khó xác định, đặc biệt đối với cấp học mầm non là cấp học đầu đời, có tính chất đặc thù, nếu không có tiêu chí đánh giá và áp dụng cụ thể, phù hợp với lứa tuổi thì rất khó áp dụng trong thực tiễn, không đảm bảo tính khả thi.

Do đó, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý khoản 6 Điều 1 như sau: “Quy định yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực sau gíáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo; quy định nội dung, hoạt động, phương pháp, hình thức, môi trường giáo dục, đánh giá sự phát triển phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ em”.

Về cấp học và độ tuổi của giáo dục phổ thông (khoản 7 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và khoản 4 Điều 28 của Luật Giáo dục), đại biểu Cầm Thị Mẫn cho rằng các nội dung sửa đổi, bổ sung tại khoản này cơ bản bảo đảm về cơ sở chính trị, pháp lý, vừa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giúp công bằng trong phân luồng học sinh sau THCS. Đồng thời, tạo điều kiện để trẻ dân tộc thiểu số học tiếng Việt trước khi vào lớp 1, hỗ trợ hòa nhập, phù hợp với đặc thù vùng sâu, vùng xa.

Tuy nhiên, đại biểu bày tỏ băn khoăn với quy định “trường hợp học sinh vượt lớp” tại điểm b khoản 7 (sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 28 luật hiện hành).

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định cụ thể trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn hoặc thấp hơn tuổi quy định tại khoản 1 điều này. Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 28 Luật Giáo dục hiện hành quy định cụ thể các trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định gồm: Học sinh học vượt lớp trong trường hợp phát triển sớm về trí tuệ; Học sinh học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định trong trường hợp học sinh học lưu ban, học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh là người khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh ở nước ngoài về nước và trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 28 của dự thảo luật dẫn chiếu đến khoản 1 Điều 28 về các trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định là không chính xác. Đại biểu đề nghị chỉnh lý lại nội dung sửa đổi khoản 4 Điều 28 tại dự thảo luật để dẫn chiếu sang khoản 2 Điều 28.

Về cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tại khoản 22 Điều 1 dự thảo luật (Bổ sung Điều 71a vào sau Điều 71 của Luật Giáo dục hiện hành). Theo điểm a khoản 1 Điều 71a: “Cán bộ quản lý giáo dục là công chức và thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về công chức”. Tuy nhiên, tại khoản 5 Điều 4 Luật Nhà giáo quy định: “Cán bộ quản lý giáo dục là người thực hiện nhiệm vụ quản lý về giáo dục và đào tạo theo phạm vi thẩm quyền được giao trong cơ quan quản lý giáo dục”.

Như vậy, hai quy định nêu trên về cán bộ quản lý giáo dục không có sự đồng nhất với nhau; trong quá trình áp dụng luật thì sẽ theo quy định của Luật Giáo dục hay Luật Nhà giáo? Nếu thống nhất áp dụng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 71a nêu trên thì đại biểu đề nghị tại điều khoản chuyển tiếp cần bổ sung quy định sửa đổi khoản 5 Điều 4 Luật Nhà giáo để bảo đảm tính thống nhất.

Tương tự như “cán bộ quản lý giáo dục”, đại biểu Cầm Thị Mẫn đề nghị rà soát, trường hợp thống nhất áp dụng khoản 2 Điều 71a đối với “cán bộ quản lý cơ sở giáo dục” thì tại điều khoản chuyển tiếp bổ sung quy định sửa đổi khoản 7 Điều 4 Luật Nhà giáo để bảo đảm tính thống nhất.

Quốc Hương