Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Thu Mùa, bảo đảm gieo cấy tối đa diện tích

Sáng 21/6, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ Thu Mùa tại các xã Hoằng Phú, Hoạt Giang, Lĩnh Toại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tình hình sản xuất vụ Thu Mùa tại xã Hoằng Phú.

Vụ Thu Mùa năm 2026 xã Hoằng Phú có kế hoạch gieo trồng 700ha cây trồng các loại, trong đó diện tích lúa chiếm 640ha.

Đến ngày 20/6, địa phương đã giải phóng được 550ha đất sản xuất, đạt 78,6% kế hoạch; riêng diện tích đất lúa đạt 410ha, tương đương 64,1% kế hoạch. Công tác chuẩn bị giống được triển khai chủ động với 21,6 tấn mạ đã được gieo, bảo đảm nguồn giống cho khoảng 570ha lúa. Nông dân xã Hoằng Phú đang khẩn trương gieo cấy. Đến nay, diện tích lúa đã gieo cấy đạt 250ha, bằng 39,1% kế hoạch; các loại rau màu và cây trồng khác đạt 25ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tình hình sản xuất vụ Thu Mùa tại xã Hoạt Giang.

Xã Hoạt Giang đặt mục tiêu gieo trồng 570ha cây trồng vụ Thu Mùa, trong đó có 500ha lúa. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng đất mới đạt 290ha, tương đương 50,9% kế hoạch; diện tích đất lúa được giải phóng đạt 45%.

Tại thời điểm kiểm tra, địa phương mới gieo sạ được 30ha lúa, đạt 6% kế hoạch. Bù lại, diện tích rau màu và cây trồng khác đã đạt 55ha, tương đương gần 79% kế hoạch.

Đối với xã Lĩnh Toại, nơi có quy mô sản xuất lớn nhất trong 3 địa phương với tổng diện tích cây trồng vụ Thu Mùa lên tới 1.100ha, nhưng tiến độ giải phóng đất còn nhiều khó khăn.

Đến nay, toàn xã mới giải phóng được 180ha, đạt 16,4% kế hoạch; riêng diện tích đất lúa chỉ đạt 40ha, tương đương 4% kế hoạch.

Toàn xã mới gieo được 1,2 tấn mạ lúa thuần và chưa thực hiện cấy lúa trên đồng ruộng. Tuy nhiên, đối với nhóm cây trồng cạn, kết quả sản xuất khá tích cực. Diện tích ngô đã đạt 45ha, vượt 12,5% kế hoạch; cây lạc hoàn thành 100% diện tích; rau màu và các cây trồng khác đạt 90ha, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra tình hình sản xuất vụ Thu Mùa tại xã Lĩnh Toại.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận nỗ lực của các xã trong việc chủ động chuẩn bị giống, vật tư và tổ chức sản xuất. Tuy nhiên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, đặc biệt là tình trạng chậm giải phóng đất sản xuất tại một số địa phương, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của toàn vụ.

Đối với những địa phương có tiến độ giải phóng đất còn chậm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động đồng bộ máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm gieo cấy tối đa diện tích bảo đảm khung thời vụ và kế hoạch đề ra.

Đồng thời, khuyến khích các địa phương chủ động chuyển đổi linh hoạt những diện tích sâu trũng, khó canh tác sang các mô hình sản xuất phù hợp như lúa - cá nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, các địa phương cần áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, sử dụng vật tư nông nghiệp tiết kiệm, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tăng cường cơ giới hóa và chuyển đổi số trong sản xuất; thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cho người dân.

Bên cạnh đó, yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý nhà nước đối với giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm chất lượng vật tư phục vụ sản xuất cho người dân.

Lê Hợi