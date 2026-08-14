Đẩy mạnh số hóa công tác văn thư, lưu trữ

Sáng 14/8, Đoàn công tác Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của tỉnh. Theo đó, thời gian qua thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác văn thư, lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch thực hiện; đồng thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, bám sát yêu cầu của Trung ương, tập trung vào các khâu trọng yếu như: Rà soát, phân loại, chỉnh lý hồ sơ, số hóa tài liệu; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất...

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tài liệu hình thành trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính đã được thu thập, tiếp nhận, tập trung quản lý tại lưu trữ của Tỉnh ủy, bảo đảm không thất lạc, không lộ lọt bí mật Nhà nước, từng bước nâng cao khả năng tra cứu, khai thác phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại hội nghị.

Các quy định, kết luận của Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước được Văn phòng Tỉnh ủy triển khai kịp thời tới các Đảng ủy xã, phường, tạo sự thống nhất, đồng bộ để các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện sâu rộng; số lượng gửi, nhận văn bản của các Đảng ủy xã, phường qua hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan Đảng đạt tỷ lệ cao (trên 90%).

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Khánh Toàn ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị tỉnh Thanh Hoá tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ cấp xã theo hướng chuẩn hoá kiến thức, thống nhất quy trình nghiệp vụ và củng cố kỷ luật công vụ, trong đó thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Đồng thời, tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ; bảo đảm chất lượng số hoá, tính chuẩn hoá dữ liệu và khả năng kết nối, tích hợp. Cùng với đó, đầu tư nâng cấp hạ tầng, cơ sở vật chất kho lưu trữ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý văn bản điện tử và tạo lập hồ sơ lưu trữ điện tử trên môi trường mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn kịp thời của Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng đối với Đảng bộ tỉnh. Đồng thời cho biết, tỉnh Thanh Hoá xác định công tác văn thư, lưu trữ là nhiệm vụ quan trọng, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp.

Do đó, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Luật Lưu trữ, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ. Trong đó, tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch để có những đổi mới trong công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng thời, quan tâm bố trí cán bộ văn thư, lưu trữ chuyên trách và thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Cùng với đó, triển khai sửa chữa, cải tạo và xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng theo chuẩn hiện đại, an toàn đáp ứng với yêu cầu bảo quản tài liệu giấy và tài liệu số.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hướng dẫn của Cục Lưu trữ; tập trung nguồn lực tháo gỡ các khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật. Qua đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng dữ liệu dùng chung; hoàn thành tốt việc chỉnh lý, số hóa tài liệu tồn đọng, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tình hình mới.

Quốc Hương