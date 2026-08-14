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Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14/8, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm thống nhất nhận thức, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết trong công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Sáng 14/8, Hội LHPN tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, nhằm thống nhất nhận thức, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết trong công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh điều hành thảo luận.

Điểm cầu trung tâm được đặt tại cơ quan Hội LHPN tỉnh, kết nối trực tuyến tới Hội LHPN 166 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh và Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan chủ trì hội nghị.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Điểm cầu xã Sơn Thuỷ tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh đã quán triệt, triển khai Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; những điểm mới của Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035"; đồng thời triển khai một số nội dung trọng tâm công tác hội và phong trào phụ nữ thời gian tới.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận và giải đáp những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, tập huấn nghiệp vụ quản lý nguồn vốn vay của các ngân hàng.

Lê Hà

Từ khóa:

#Hội LHPN Việt Nam #Đại hội đại biểu phụ nữ #Hội lhpn tỉnh #Toàn quốc #MTTQ #Quán triệt nghị quyết #Ngân hàng chính sách xã hội #Đưa nghị quyết vào cuộc sống #Trực tuyến #Chương trình hành động

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