Triển khai quy định pháp luật về điện lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong kinh doanh điện

Sáng 14/8, Sở Công thương tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến các quy định pháp luật về điện lực; ứng dụng khoa học, công nghệ, hiện đại hóa hệ thống đo đếm, đẩy mạnh sử dụng công tơ điện tử và chuyển đổi số trong quản lý, kinh doanh điện.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, chất lượng hoạt động điện lực và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Tiến Hiệu nhấn mạnh, bảo đảm an ninh, an toàn cung cấp điện không chỉ phụ thuộc vào đầu tư nguồn và lưới điện mà còn đòi hỏi hệ thống pháp luật được thực thi nghiêm túc, thống nhất; công tác quản lý, vận hành bảo đảm an toàn; dịch vụ điện ngày càng công khai, minh bạch, thuận tiện và lấy khách hàng làm trung tâm.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị và tổ chức quản lý, kinh doanh điện trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong quản lý vận hành, bảo vệ công trình điện lực, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ. Tuy nhiên, thực tiễn đặt ra yêu cầu thường xuyên cập nhật các quy định mới; tăng cường trách nhiệm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng ngừa sự cố, tai nạn điện, sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời đẩy nhanh số hóa hoạt động kinh doanh điện và chăm sóc khách hàng.

Đại diện Viettel Thanh Hóa giới thiệu các giải pháp công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành kinh doanh điện.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Luật Điện lực và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan đến giấy phép hoạt động điện lực, giá bán điện, ngừng, giảm cung cấp điện và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện; các quy định về bảo vệ công trình điện lực, hành lang an toàn lưới điện cao áp, an toàn trong quản lý, vận hành lưới điện và sử dụng điện.

Các đại biểu cũng được giới thiệu, trao đổi về hiện đại hóa hệ thống đo đếm, triển khai công tơ điện tử đo xa, dịch vụ điện trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hội họp.

Đại diện các tổ chức kinh doanh điện dự hội nghị.

Hội nghị cũng giới thiệu các giải pháp số hóa toàn diện hoạt động kinh doanh điện như hệ thống quản lý thông tin khách hàng sử dụng điện; cổng thông tin chăm sóc khách hàng trên nền tảng web, ứng dụng; thanh toán trực tuyến, hợp đồng điện tử và các giải pháp hỗ trợ đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện.

Thông qua hội nghị, các đơn vị quản lý, kinh doanh điện có thêm điều kiện cập nhật quy định pháp luật, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; đồng thời tiếp cận các giải pháp công nghệ mới, từng bước hiện đại hóa hoạt động quản lý, kinh doanh điện, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng.

Minh Hằng