Bám sát thực tiễn, nâng cao chất lượng thông tin báo chí

Sáng 14/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8/2026, đánh giá tình hình hoạt động báo chí tháng 7, đầu tháng 8 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong tháng 7 và đầu tháng 8/2026, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng, kịp thời phản ánh các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng; kết quả triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; triển khai các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; sắp xếp thôn, tổ dân phố; tiến độ các công trình, dự án trọng điểm; giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các dự án tồn đọng, kéo dài.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Nam báo cáo tình hình hoạt động báo chí tháng 7, đầu tháng 8/2026.

Báo chí cũng phản ánh đậm nét các hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; công tác đền ơn, đáp nghĩa; những chuyển biến trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và bảo đảm an ninh - trật tự.

Trong tháng 7, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa xuất bản 31 kỳ báo hàng ngày, 4 kỳ báo hàng tuần, 1 kỳ báo hàng tháng với 960 tin, bài; báo điện tử Thanh Hóa đạt hơn 1,7 triệu lượt xem, Fanpage Báo Thanh Hóa đạt 15,8 triệu lượt xem...

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí trao đổi về hoạt động tác nghiệp, phối hợp cung cấp thông tin tại cơ sở; đề xuất tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan báo chí với các sở, ngành, địa phương, nhất là trong cung cấp thông tin chính thống và phản hồi những vấn đề báo chí, dư luận quan tâm.

Các ý kiến cũng đề nghị tiếp tục đổi mới cách thức tuyên truyền, chú trọng những vấn đề thiết thực, mô hình hay, cách làm hiệu quả từ cơ sở.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Văn Thi phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 và các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, của tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung phát biểu định hướng và kết luận hội nghị.

Trọng tâm là tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 81 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”...

Đồng thời, thông tin về chuyển đổi số, cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho các dự án; công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch an toàn, văn minh.

Đề nghị các ban, sở, ngành, địa phương chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho báo chí; thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin, nhất là đối với những vấn đề dư luận quan tâm.

Các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, phản ánh khách quan, toàn diện, góp phần tạo đồng thuận xã hội và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoài Anh