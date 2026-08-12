Tranh thủ từng ngày đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trường nội trú Tam Thanh

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh đang được các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, tổ chức làm việc “3 ca, 4 kíp” đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu đưa công trình vào sử dụng đúng khai giảng năm học mới.

Video: Công trường thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh.

Trên công trường, hàng trăm công nhân được huy động, triển khai nhiều mũi thi công, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục như phòng học, khu nội trú, nhà đa năng... để kịp bàn giao công trình.

Tiếng máy đầm, máy xúc, xe vận chuyển vật liệu nối tiếp nhau hoạt động không kể ngày đêm.

Trung tá Bùi Quốc Quân, Chỉ huy trưởng công trường Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh cho biết, hiện đơn vị thi công đang triển khai 4 mũi thi công, với lực lượng nhân công thường xuyên dao động từ 300-320 người và 15 cán bộ kỹ thuật.

Theo Trung tá Bùi Quốc Quân, với tinh thần khẩn trương, tích cực, đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, tổ chức làm việc “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ từng ngày, từng giờ để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Do điều kiện thời tiết khó khăn nên đơn vị chủ động tập kết vật liệu, bố trí nhân lực và phương án thi công phù hợp để bảo đảm tiến độ. Khi trời mưa thì căng bạt để tổ chức thi công bên trong; còn khi trời nắng, tranh thủ thực hiện các hạng mục ngoài trời như xoa trát, sơn tường, ốp lát

Đến nay, tiến độ thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh đã đạt trên 80%. Các hạng mục đang được khẩn trương hoàn thiện để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Bên trong những lớp học, bàn ghế, trang thiết bị đã sẵn sàng cho năm học mới.

Từ lớp học nhìn qua ô cửa sổ ra là khung cảnh bình yên của vùng biên giới Tam Thanh.

Thầy giáo Hà Văn Khoa (bên phải ảnh), Hiệu trưởng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh chia sẻ: “Thầy cô giáo và học sinh nhà trường rất phấn khởi khi ngôi trường sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng”.

“Với học sinh vùng biên, ngôi trường mới sẽ mang đến một môi trường học tập khang trang, đầy đủ và tốt hơn, giúp các em yên tâm học tập, rèn luyện”, thầy Khoa cho biết.

Theo lãnh đạo UBND xã Tam Thanh, Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh là một trong những công trình giáo dục trọng điểm, được kỳ vọng sẽ cải thiện điều kiện dạy và học cho học sinh khu vực biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Đặng Trung - Hoàng Đông