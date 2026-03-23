Đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

NM (Nguồn: UBND tỉnh)
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai; Đẩy nhanh đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Rà soát, tái cấu trúc thủ tục hành chính đất đai; Rà soát, tái cấu trúc thủ tục hành chính; Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai...

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở; xác định yêu cầu hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách để đổi mới phương thức quản trị, phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Kết quả đo đạc, đăng ký, lập hồ sơ phải được chuẩn hóa và cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu đất đai để khai thác, sử dụng hiệu quả. Ưu tiên tận dụng tối đa tài liệu, dữ liệu hiện có; không đầu tư dàn trải, tránh trùng lặp, lãng phí.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)

Từ khóa: #Đất đai #UBND tỉnh Thanh Hóa #cơ sở dữ liệu #Đẩy nhanh tiến độ #Đăng ký #Bản đồ #hồ sơ địa chính #xây dựng #Trách nhiệm người đứng đầu #Kế hoạch

