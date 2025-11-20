Đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục trong xử lý tài sản sở hữu toàn dân

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai các quy định mới về xử lý tài sản sở hữu toàn dân, nhằm đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch.

Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định mới tập trung vào các vấn đề cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Nghị định số 77/2025/NĐ-CP và Nghị định số 286/2025/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung) của Chính phủ. Các văn bản này quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Theo Bộ Tài chính, việc ban hành Nghị định số 286 nhằm thực hiện chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tế và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công. Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị định mới tập trung vào các vấn đề cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Cụ thể, Nghị định đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền cho các bộ, ngành, địa phương; Cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; Bổ sung quy định về thời hạn nộp số tiền thu được từ việc xử lý tài sản vào ngân sách nhà nước; Và, quy định rõ hơn trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc xử lý các trường hợp chuyển tiếp.

Để đảm bảo việc triển khai được đồng bộ và hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương đối chiếu các quy định mới tại Nghị định số 286 với Nghị định số 77 và các văn bản hướng dẫn trước đó để thực hiện đúng nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.

Đặc biệt, Bộ Tài chính nhấn mạnh các cấp quản lý chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định mới đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thêm vào đó, các đơn vị cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân cũng cần được tăng cường, nhằm ngăn chặn thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước./.

