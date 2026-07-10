Đầu tư công: Gỡ vướng để bứt tốc (Bài cuối) - Quyết tâm cán đích đúng hẹn

Không “lỗi hẹn” với mục tiêu tăng trưởng, Thanh Hóa đang đặt quyết tâm cao nhất trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Đây không chỉ là yêu cầu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, mà còn là thước đo bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực điều hành nhằm đưa nguồn vốn sớm đi vào nền kinh tế, tạo động lực cho phát triển.

Các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Phong Sắc

Chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường

Từ nay đến cuối năm, Thanh Hóa phải giải ngân gần 14.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đây là khối lượng công việc rất lớn, bình quân mỗi tháng phải giải ngân khoảng 2.320 tỷ đồng, đặt ra yêu cầu cao về quyết tâm, trách nhiệm và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu.

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2026, UBND tỉnh đang tập trung tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn”, nhất là giải phóng mặt bằng (GPMB), nguồn vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tiến độ tại hiện trường, yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh thi công. Tỉnh cũng sẽ rà soát, điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang những dự án có khả năng giải ngân tốt, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và hoàn thành mục tiêu đề ra.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã kiểm tra, chỉ đạo tại nhiều dự án trọng điểm như cầu Ngọc Lẫm 2, đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn và Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tập trung xử lý các vướng mắc về GPMB, nguồn vật liệu và tiến độ thi công, tạo chuyển biến thực chất trong giải ngân vốn đầu tư công.

Kiểm tra thực tế tại công trường cầu Ngọc Lẫm 2, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật phù hợp để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng trong tháng 12/2026. Trước đó, sau cuộc kiểm tra thực địa ngày 20/4, xã Trường Văn cùng Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành di dời 13/13 hộ dân, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công. Đến nay, công trình đã hoàn thành lao lắp toàn bộ 6 nhịp cầu và cơ bản hoàn thiện nhiều hạng mục quan trọng. Mặc dù theo tính toán của chủ đầu tư phải đến tháng 1/2027 mới kết thúc giai đoạn chờ lún để thi công mặt đường, song Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tranh thủ tối đa thời gian, áp dụng các giải pháp kỹ thuật phù hợp để rút ngắn tiến độ, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân và sớm phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Tại Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh giao rõ trách nhiệm cho các địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác GPMB; yêu cầu các nhà thầu chủ động nguồn vật liệu, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng mũi thi công để bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2026.

Để tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng - một trong những “điểm nghẽn” lớn của giải ngân đầu tư công, cùng với việc tiếp tục triển khai cấp phép, nâng công suất mỏ theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP của Chính phủ, mới đây, UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 13056/UBND-CNXD về tăng cường quản lý Nhà nước đối với việc niêm yết, kê khai và công khai giá vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, các doanh nghiệp khai thác đất, đá, cát được yêu cầu thực hiện kê khai giá định kỳ hằng quý và khi có biến động giá, đồng thời cập nhật thông tin trên hệ thống giavlxdthanhhoa.vn để các chủ đầu tư, nhà thầu thuận tiện tra cứu. UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện kê khai giá theo quy định; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, VNPT Thanh Hóa xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu số về các mỏ khoáng sản và giá vật liệu xây dựng trên toàn tỉnh. Việc minh bạch hóa thông tin về giá và nguồn cung vật liệu không chỉ góp phần bình ổn thị trường mà còn tạo điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu chủ động lập kế hoạch thi công, hạn chế tình trạng khan hiếm cục bộ, qua đó đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Vượt khó về đích

Nửa cuối năm 2026 sẽ là giai đoạn quyết định đối với mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của Thanh Hóa khi các dự án đã “thông” thủ tục. Theo Kế hoạch số 36/KH-UBND, tỉnh phấn đấu đến ngày 30/9/2026 giải ngân đạt ít nhất 70% kế hoạch vốn được giao; đến ngày 30/11 đạt 90% và hoàn thành 100% kế hoạch vào ngày 31/12/2026. Để biến mục tiêu thành hiện thực, điều quan trọng nhất lúc này là duy trì nhịp độ tăng tốc trên từng công trường và giữ vững tinh thần trách nhiệm của từng chủ đầu tư, địa phương, nhà thầu.

Nhà thầu tăng cường huy động nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn.

Trên công trường Dự án đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn, tiến độ thi công được đẩy nhanh ngay khi từng phần mặt bằng được bàn giao. Ông Lê Đình Quý, Tư vấn giám sát hiện trường dự án, cho biết: “Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng ngay khi có mặt bằng sạch, chúng tôi sẽ đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công, bảo đảm chất lượng công trình cũng như tiến độ giải ngân vốn theo kế hoạch năm 2026”.

Tại Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, phần diện tích còn lại khoảng 0,06ha tại phường Đông Quang cũng đã được tập trung xử lý. Trong đó, 4 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình sau khi được tuyên truyền, vận động; 2 hộ còn lại được tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Thanh Tùng, phụ trách kỹ thuật Công ty TNHH Hoàng Tuấn - đơn vị thi công dự án, cho biết: “Liên danh nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công, những đoạn hoàn thành sẽ được thông xe kỹ thuật ngay để vừa phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, vừa tạo điều kiện triển khai các hạng mục tiếp theo”.

Không chỉ các chủ đầu tư và nhà thầu, chính quyền các địa phương cũng đang chuyển từ vai trò phối hợp sang chủ động đồng hành cùng dự án. Nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho chặng nước rút, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại trong GPMB, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ và kịp thời thanh toán khối lượng hoàn thành.

Tại phường Hạc Thành, địa phương xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm; đồng thời tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, ưu tiên bố trí vốn thanh toán cho các công trình có khả năng hoàn thành trong năm, hạn chế tối đa tình trạng chuyển nguồn sang năm sau, góp phần bảo đảm tiến độ giải ngân theo kế hoạch của tỉnh.

Theo ông Thái Bá Minh, Trưởng Thống kê tỉnh Thanh Hóa, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, cùng với thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định thị trường nguyên, nhiên vật liệu và mở rộng thị trường xuất khẩu, thì giải ngân 100% vốn đầu tư công là một trong những giải pháp mang tính đột phá. Bởi, nguồn vốn này không chỉ tạo việc làm, kích thích tổng cầu trong ngắn hạn mà còn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra dư địa phát triển cho các ngành kinh tế trong dài hạn.

Mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 vẫn là một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, khi những “điểm nghẽn” đang từng bước được tháo gỡ, trách nhiệm của người đứng đầu được siết chặt, các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu cùng tăng tốc trên từng công trường, Thanh Hóa có cơ sở để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Quan trọng hơn, mỗi đồng vốn được giải ngân đúng tiến độ sẽ không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng trong năm 2026 mà còn góp phần hình thành những công trình hạ tầng mới, mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tới.

Phong Sắc