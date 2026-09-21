Đầu tư 37,8 tỉ đồng tái định cư cho 63 hộ dân bản Xa Lao

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3075-QĐ/UBND điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp, ổn định dân cư cho 63 hộ dân bản Xa Lao (bản Tung cũ), xã Trung Lý với tổng mức đầu tư không quá 37,8 tỉ đồng.

Theo quyết định, dự án sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung cho 63 hộ dân bản Xa Lao trên diện tích khoảng 4,04ha. Các hạng mục chính gồm san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, điện, cấp thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Việc đầu tư nhằm đảm bảo an toàn, từng bước ổn định đời sống người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu; đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và củng cố quốc phòng - an ninh.

Bản Tung (cũ), nay là bản Xa Lao, xã Trung Lý trước nỗi lo sạt lở đất, lũ quét.

Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư; tổ chức triển khai dự án đúng quy định, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ giải ngân.

Các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và UBND xã Trung Lý có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tạo điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án.

Theo quyết định, trong quá trình lập, thẩm định và trình phê duyệt dự án đầu tư, nếu phát hiện chủ trương đầu tư chưa phù hợp với quy hoạch, quy định pháp luật, không đảm bảo tính khả thi, hiệu quả hoặc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí, chủ đầu tư và đơn vị thẩm định phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ngày 14/08/2026, ông Thào Văn Nham ở bản Xa Lao chia sẻ: “Kể từ sau trận lũ năm 2019, khắp nơi trong bản đã không còn an toàn nữa, nên tôi mong muốn tỉnh sớm bố trí tái định cư cho đồng bào, để không còn những đêm mưa là sợ”.

Trước đó, ngày 14/8/2026 Báo điện tử Thanh Hóa có bài viết “Sớm tái định cư cho các hộ đồng bào dân tộc Mông, chấm dứt nỗi lo sạt lở đất”.

Theo đó, người dân bản Xa Lao, xã Trung Lý nhiều năm sống trong nỗi lo sạt lở đất, lũ quét, mỗi khi mưa lớn kéo dài, bà con lại thấp thỏm vì đất đá trên núi có thể sạt xuống.

Sau trận lũ năm 2019, người dân phản ánh nhiều khu vực trong bản không còn an toàn do từng xảy ra lũ cuốn, vùi lấp nhà cửa và tài sản.

Đồng bào mong chính quyền sớm triển khai khu tái định cư, đưa các hộ đến nơi ở an toàn để ổn định cuộc sống, không còn cảnh đêm mưa phải lo sợ sạt lở đất, lũ quét.

Đặng Trung - Hoàng Đông