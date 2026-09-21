Thiệu Hóa đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Văn Đạo tại quê nhà

Ngày 21/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Hóa tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Vũ Văn Đạo, quê quán thôn Minh Long, xã Thiệu Hóa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên.

Quang cảnh trang nghiêm tại Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Văn Đạo.

Liệt sĩ Vũ Văn Đạo, sinh năm 1956, quê quán thôn Minh Long, xã Thiệu Hóa, sinh ra trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Tháng 5/1976, khi vừa tròn 20 tuổi, đồng chí tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, đồng chí được biên chế tại Đại đội 17, Trung đoàn 270, Sư đoàn 341, Quân đoàn 4, tham gia chiến đấu tại Mặt trận Tây Nam.

Ngày 14/12/1979, trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu tại Mặt trận Tây Nam, đồng chí đã anh dũng hy sinh. Ghi nhận những cống hiến và sự hy sinh của liệt sĩ Vũ Văn Đạo đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ đã truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ và gia đình.

Sau khi hy sinh, liệt sĩ Vũ Văn Đạo được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai. Sau gần 47 năm, với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, đồng đội và sự nỗ lực của gia đình, thân nhân đã xác định được nơi an nghỉ của liệt sĩ, thực hiện nguyện vọng đưa hài cốt đồng chí trở về quê hương.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thiệu Hóa cùng thân nhân, đồng đội và Nhân dân tổ chức lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ Vũ Văn Đạo về quê hương.

Việc đón nhận, đưa hài cốt liệt sĩ Vũ Văn Đạo về an táng tại quê nhà thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc; đồng thời là niềm mong mỏi, nguyện vọng thiêng liêng của gia đình sau nhiều năm xa cách.

Các đại biểu, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân kính cẩn tiễn đưa liệt sĩ Vũ Văn Đạo về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Trước anh linh liệt sĩ Vũ Văn Đạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiệu Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; luôn ghi nhớ và tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thanh Mai