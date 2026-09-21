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Rộn ràng không khí Trung thu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Cẩm Tú
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 21/9, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bệnh viện Nhi và các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại viện với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Rộn ràng không khí Trung thu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Ngày 21/9, tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bệnh viện Nhi và các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho các bệnh nhi đang điều trị tại viện với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Rộn ràng không khí Trung thu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Toàn cảnh chương trình vui Tết Trung thu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Từ đầu giờ chiều 21/9, không khí Trung thu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trở nên rộn ràng với nhiều hoạt động dành cho các bệnh nhi.

Ngay tại hội trường của bệnh viện, các em nhỏ được tham gia các trò chơi tập thể như ném vòng, ném bóng, tô tượng, làm lồng đèn...

Tại các gian hàng “0 đồng”, các em nhỏ được lựa chọn những món quà yêu thích, có thể là một cuốn truyện, một món đồ chơi hay đồ dùng học tập...

Rộn ràng không khí Trung thu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Rộn ràng không khí Trung thu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Các em nhỏ tham gia trò chơi tập thể.

Chương trình tạo không khí vui tươi, giúp các em tạm quên đi những mệt mỏi trong quá trình điều trị bệnh. Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên tinh thần, mang đến niềm vui và sự sẻ chia cho các bệnh nhi, nhất là những em phải đón Trung thu trong bệnh viện, xa gia đình và bạn bè.

Rộn ràng không khí Trung thu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Rộn ràng không khí Trung thu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Các em nhỏ được nhận những món quà mà mình yêu thích.

Cũng trong ngày 21/9, vào lúc 19 giờ 30 phút, chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức sẽ chính thức khai mạc.

Chương trình được livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, để đông đảo khán giả có thể theo dõi và lan tỏa những thông điệp yêu thương đến các bệnh nhi.

Rộn ràng không khí Trung thu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa

Kỹ thuật viên chuẩn bị các điều kiện để livestream chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.

Với sự chuẩn bị chu đáo, công phu, chương trình sẽ mang đến cho các bệnh nhi một đêm hội Trung thu ấm áp, vui tươi và nhiều kỷ niệm đẹp.

Đặc biệt, trong chương trình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm sẽ cùng chung tay thực hiện những điều ước của các em nhỏ; trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vượt qua khó khăn, vững tin vào ngày mai.

Cẩm Tú

Từ khóa:

#Bệnh viện Nhi Thanh Hóa #Chương trình #Bệnh nhi #Không khí #Báo và Phát thanh #Doanh nghiệp #Tỉnh đoàn #Tết trung thu #Điều trị #Nhân dân

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