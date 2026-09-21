Cùng giám sát, bảo đảm bữa ăn bán trú an toàn

Ngay từ những ngày đầu năm học 2026-2027, các trường học trên địa bàn phường Hạc Thành đã khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, kiểm soát nguồn thực phẩm, xây dựng thực đơn và tổ chức giám sát bữa ăn bán trú. Từ căn bếp, nhà ăn đến giờ nghỉ trưa, mỗi khâu đều được phân công, kiểm tra nhằm bảo đảm học sinh có những bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng và nhanh chóng ổn định nền nếp tại trường.

Video: Đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh ngay từ đầu năm học.

Học sinh Trường TH và THCS Trần Mai Ninh ăn trưa tại nhà ăn dưới sự quản lý, theo dõi của giáo viên.

Siết chặt từng khâu, từ căn bếp đến suất ăn

Tại trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh, ngay sau khi sáp nhập Trường Tiểu học Ba Đình và Trường THCS Trần Mai Ninh, Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo nhà trường đã tổ chức rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, kịp thời bổ sung những hạng mục bị hao mòn.

Thầy giáo Dương Lê Hoàn, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Trần Mai Ninh cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho hoạt động bán trú của học sinh, nhà trường yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn cùng đội ngũ nhân viên phụ trách bán trú tiến hành dọn dẹp vệ sinh, khử trùng toàn bộ khu vực bếp ăn, bếp nấu, nhà ăn của học sinh. Vừa qua, các cơ quan chức năng cũng đã trực tiếp kiểm tra và xác nhận nhà trường đủ điều kiện để mở bếp ăn trở lại”.

Nhà trường lưu mẫu thức ăn sau mỗi bữa ăn của học sinh để phục vụ công tác kiểm tra, truy xuất khi cần thiết.

Bên cạnh đó, từ khâu nhập nguyên liệu đến khi suất ăn được đưa lên bàn ăn của học sinh, nhà trường thiết lập quy trình giám sát với trách nhiệm cụ thể, bao gồm sự tham gia của cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và toàn bộ nhân viên tổ văn phòng.

Trong mỗi bữa ăn của học sinh, nhà trường thực hiện cân đo xác suất bình quân 5 suất ăn thành phẩm để đối chiếu định lượng thực tế với lượng nguyên liệu nhập vào. Cách làm này nhằm kiểm soát định lượng suất ăn, đồng thời giúp nhà trường có cơ sở theo dõi việc sử dụng nguyên liệu trong quá trình chế biến. Thực đơn cũng được tính toán bằng phần mềm nhằm cân đối lượng calo và định mức suất ăn cho học sinh. Đơn vị cung cấp thực phẩm phải bảo đảm nguyên liệu đầu vào có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, minh bạch.

Học sinh Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức dùng bữa trưa tại trường trong những ngày đầu năm học mới.

Tại trường TH, THCS và THPT Hồng Đức, hoạt động bán trú cũng được tổ chức theo từng cấp học. Ở khối tiểu học, học sinh ăn bán trú với một bữa chính và một bữa phụ. Sau khi ăn tại nhà ăn chung, học sinh trở về phòng học nghỉ trưa dưới sự quản lý, theo dõi của giáo viên. Phòng học được trang bị điều hòa phục vụ mùa hè, chăn ấm cho mùa đông.

Với khối THCS, học sinh đăng ký bán trú theo thỏa thuận tự nguyện của phụ huynh. Học sinh ăn tại nhà ăn, sau đó nghỉ tại khu phòng ngủ riêng gồm 4 phòng, trong đó 2 phòng dành cho nam và 2 phòng dành cho nữ, có giáo viên trực để theo dõi học sinh trong thời gian nghỉ trưa.

PGS.TS Ngô Xuân Lương, Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức thị sát bữa ăn bán trú của học sinh.

Cùng với điều kiện sinh hoạt, chất lượng bữa ăn được nhà trường đặc biệt chú trọng. PGS.TS Ngô Xuân Lương, Hiệu trưởng Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức cho biết: “Trong hoạt động tổ chức bán trú cho học sinh khối tiểu học và THCS, nhà trường xây dựng thực đơn theo tuần dựa trên mô hình tháp dinh dưỡng, thường xuyên thay đổi món ăn để bảo đảm sự phong phú, cân đối và phù hợp với lứa tuổi học sinh. Nhà trường cam kết 100% thực phẩm đầu vào có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đầy đủ hồ sơ pháp lý. Hoạt động bán trú thường xuyên chịu sự kiểm tra của các cơ quan chức năng về an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Công khai để phụ huynh cùng giám sát

Điểm đáng chú ý trong tổ chức bán trú tại Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức là phụ huynh được tham gia trực tiếp vào quá trình giám sát bếp ăn. Nhà trường thành lập Ban giám sát bếp ăn gồm đại diện Ban Giám hiệu, tổ hành chính - y tế và đại diện phụ huynh học sinh.

Các suất ăn tại Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức được chia theo định lượng phù hợp với độ tuổi học sinh.

Hàng ngày, đại diện phụ huynh cùng cán bộ giám sát trực tiếp kiểm tra thực phẩm nhập vào, từ nguồn gốc, xuất xứ đến độ tươi ngon và chất lượng. Phụ huynh cũng có thể quan sát quá trình chế biến của nhà bếp và theo dõi việc phân chia định lượng suất ăn cho học sinh theo từng độ tuổi.

Cùng với giám sát trực tiếp, quá trình chế biến còn được theo dõi qua hệ thống camera. Hình ảnh thực phẩm đầu vào được công khai trên các nhóm Zalo của phụ huynh toàn trường.

Việc công khai và mở rộng sự tham gia của phụ huynh không chỉ tăng thêm một lớp giám sát đối với bếp ăn mà còn tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức bán trú.

Bà Trần Thị Lan, cư trú lại phường Hạc Thành, là phụ huynh có con đang học tại Trường TH, THCS và THPT Hồng Đức cho biết: “Khi được đến trường tận mắt nhìn thấy bữa ăn của con, tôi thấy thức ăn hàng ngày của các con rất đầy đủ, phong phú, chu đáo, giàu dinh dưỡng và phù hợp với lứa tuổi. Việc chúng tôi được trực tiếp tham gia giám sát và chia sẻ thông tin lại cho cộng đồng phụ huynh giúp đại đa số cảm thấy yên tâm”.

Những khó khăn cần được giải quyết

Tuy nhiên, hoạt động bán trú tại các trường hiện vẫn còn không ít khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất. Tại Trường Tiểu học và THCS Trần Mai Ninh, do diện tích trường hạn chế, khu vực bếp ăn khá chật chội. Hiện nhà trường tổ chức suất ăn bán trú cho khoảng 1.400 học sinh, song do không gian bếp và nhà ăn chưa đáp ứng đủ diện tích, một số lớp phải tổ chức ăn bán trú ngay tại phòng học.

Thầy giáo Dương Lê Hoàn, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Trần Mai Ninh thị sát bữa ăn bán trú.

Ngoài ra, theo thầy giáo Dương Lê Hoàn, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Trần Mai Ninh, định mức 24.000 đồng/suất/ngày cũng là vấn đề được nhà trường tính toán. Trước tình hình giá cả thị trường leo thang như hiện nay, nhà cung cấp gặp rất nhiều khó khăn trong việc cân đối bữa ăn. Phương án xử lý của nhà trường là trong thời gian đầu vẫn tạm thời áp dụng theo định mức cũ. Sau đó, nhà trường sẽ đánh giá thực tế, xin ý kiến của phụ huynh và trình UBND phường phê duyệt nếu có sự điều chỉnh trong thời gian tiếp theo.

Từ căn bếp được vệ sinh, khử trùng trước khi hoạt động; nguyên liệu được kiểm tra, truy xuất; thực đơn được tính toán đến từng suất ăn và phụ huynh cùng tham gia giám sát, hoạt động bán trú đang được các nhà trường triển khai theo hướng chặt chẽ, công khai và có trách nhiệm. Bảo đảm một bữa ăn an toàn cho học sinh vì thế không chỉ là câu chuyện của nhà bếp. Đó là quy trình đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên giữa nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, để mỗi ngày đến trường của học sinh được bắt đầu và kết thúc trong một môi trường an toàn, nền nếp.

Phương Đỗ - Hoàng Sơn - Hoàng Đông