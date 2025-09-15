Đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Xác định được tầm quan trọng và tính cấp bách trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thời gian qua các lực lượng chức năng trong tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát thị trường; kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Lực lượng quản lý thị trường tiêu hủy hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hoạt động buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh tuy không nổi cộm nhưng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, khó lường; hoạt động gian lận thương mại vẫn còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực như hoạt động khuyến mại; hoạt động lợi dụng thương mại điện tử, mua sắm trên các trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh, bưu điện, để mua bán, vận chuyển, trà trộn hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...; hoạt động kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; gian lận về đo lường, chất lượng hàng hóa; hàng vi phạm quy định về nhãn hàng hóa, niêm yết giá, bán hàng không xuất hóa đơn... Cùng với đó, tình hình buôn bán hàng kém chất lượng, hàng giả các sản phẩm như thực phẩm đóng gói, quần áo, giày dép, phân bón, tem nhãn, linh kiện điện tử, giấy vệ sinh... vẫn xảy ra với quy mô nhỏ lẻ. Tình trạng vận chuyển, tàng trữ, buôn bán trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra.

Theo đó, đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả đã xử lý hơn 170 vụ; trong đó chuyển khởi tố 7 vụ, xử lý vi phạm hành chính 161 vụ, phạt tiền vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm gồm 1.130 linh phụ kiện điện thoại các loại; 67 hộp mỹ phẩm; 2.417 đôi giày dép; 845 hộp mỹ phẩm; 628 kính mắt, kính thuốc; 2.900 bút các loại; 30 đệm giả Everon; 30.000 hộp thuốc, thực phẩm chức năng... Một trong những vụ việc điển hình là qua kiểm tra đột xuất cửa hàng Tùng Moscow có địa chỉ tại phố Lê Hoàn, phường Hạc Thành, phát hiện thu giữ hàng trăm sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam.

Không chỉ vi phạm hành chính, một số vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn có tính chất tội phạm và bị khởi tố hình sự. Các đối tượng không chỉ nhập hàng giả từ nước ngoài, còn tự đầu tư dây chuyền sản xuất, khiến việc phân biệt thật - giả khó khăn. Đáng lo ngại, hàng giả không chỉ xuất hiện trên thị trường truyền thống, còn tràn lan trên không gian mạng, gây thách thức cho công tác kiểm soát. Qua nắm tình hình, lập án đấu tranh với hoạt động sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp Công an xã Triệu Sơn và Đội quản lý thị trường số 6 tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Thị Dung ở thôn Đồng Khang, xã Hợp Tiến, phát hiện, thu giữ 256 chai mỹ phẩm, gồm 24 loại do Dung tự sản xuất như kem dưỡng da, serum trị mụn, kem làm trắng da và 122 lọ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nguyễn Thị Dung khai nhận đã tham gia hội nhóm chuyên mua bán mỹ phẩm trên mạng xã hội facebook, liên hệ đặt mua mỹ phẩm về bán tại nhà qua facebook cá nhân và trang fanpage "Mỹ phẩm pass” do Dung lập. Thấy khách hàng mua sản phẩm qua mạng không có nhiều hiểu biết về các mỹ phẩm, lại ham rẻ nên Dung nảy sinh ý định làm giả các loại mỹ phẩm.

Tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là thời điểm những tháng cuối năm. Để đẩy lùi nạn hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường, thời gian tới Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các chợ đầu mối, trung tâm thương mại; tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ... Các doanh nghiệp tăng cường quảng bá sản phẩm, có kênh phân phối sản phẩm chất lượng tốt tới người tiêu dùng. Mỗi người tiêu dùng cũng cần nâng cao cảnh giác, chỉ mua hàng từ nguồn uy tín, góp phần xây dựng thị trường minh bạch, công bằng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

