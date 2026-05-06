Dấu ấn đổi mới mô hình tăng trưởng

Đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, trước hết là cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Diện mạo khu vực trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Trong giai đoạn 2020-2025, Thanh Hóa khẳng định vị thế là cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước và thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Quy mô GRDP năm 2025 gấp 1,9 lần năm 2020, đứng thứ 8 cả nước.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu

Nhìn lại giai đoạn 2020-2025, việc triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Từ đại dịch COVID-19, bão lũ, xung đột thương mại toàn cầu... đến những điểm nghẽn nội tại của quá trình phát triển.

Trước bối cảnh đó, Thanh Hóa không lựa chọn tăng trưởng bằng mọi giá, mà kiên định thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực và nguồn lực chủ yếu theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, XIV của Đảng, coi đây là giải pháp căn cơ để bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.

Cung văn hóa thiếu nhi và Trung tâm thể dục thể thao Hạc Thành hiện đại bậc nhất Thanh Hóa.

Tỉnh tập trung tái cấu trúc ngành công nghiệp gắn với mục tiêu hiện đại hóa, xanh hóa, chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức lan tỏa của các dự án; chú trọng phát triển dịch vụ và logistics theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, gắn với lợi thế cảng biển và vị trí trung tâm giao thương Bắc - Nam. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, logistics đã tạo đòn bẩy mở rộng không gian phát triển, hình thành các chuỗi giá trị mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công nhân Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Hồ Gươm - Sông Âm thu hoạch thanh long.

Song song với đó là các giải pháp thúc đẩy phát triển dịch vụ, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, đã hình thành một số vùng, mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị, du lịch có bước phát triển đột phá. Mô hình tăng trưởng vì vậy từng bước chuyển dịch từ phụ thuộc vào tài nguyên sang hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng suất và chất lượng tăng trưởng.

Một trụ cột quan trọng trong đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh là chủ động cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nghị quyết lớn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các cơ chế, chính sách đặc thù cụ thể hóa Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây không chỉ là nguồn lực mới cho tăng trưởng, mà còn tạo dư địa thể chế để tỉnh đẩy mạnh những mô hình phát triển mới, từng bước hình thành lợi thế cạnh tranh khác biệt.

Với cách làm đồng bộ, khoa học và hiệu quả, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa phù hợp với định hướng phát triển, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ.

Trong giai đoạn 2020-2025, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Thanh Hóa giảm 5,3%, từ 17,3% năm 2020 xuống 12% năm 2025; tỷ trọng ngành công nghiệp tăng 9,2%, từ 41,8% năm 2020 lên 51% năm 2025.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới có những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường và tình hình trong nước nhiều biến động, khó khăn, song tỉnh Thanh Hóa vẫn vươn lên mạnh mẽ, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định, ấn tượng, khẳng định vai trò là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước.

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, hiện đại, bền vững

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Thanh Hóa đứng trước thời cơ, vận hội lớn để phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 11% trở lên; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khoảng 3% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 14% trở lên; dịch vụ tăng khoảng 9% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 7.900 USD trở lên; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm giai đoạn 2026-2030 đạt 840 nghìn tỉ đồng trở lên; hệ số hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 5,2 lần; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân hằng năm đạt 8,1% trở lên; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế năm 2030 đạt 55% trở lên. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trở lên, duy trì tăng trưởng hai con số.

Tháng 3/2026, tỉnh Thanh Hóa chính thức vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Để đạt mục tiêu này, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng hiện đại, bền vững; xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu.

Trong đó, phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh, giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường; phát triển dịch vụ logistics, thương mại và cảng biển hiện đại. Phát triển du lịch biển, di sản và văn hóa gắn với hội nhập quốc tế. Phát triển nông nghiệp hàng hóa hiện đại, hiệu quả, bền vững; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần kinh tế, huy động tối đa mọi nguồn lực, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng số, hạ tầng giao thông liên vùng, cảng biển, sân bay, hạ tầng năng lượng và đô thị thông minh.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh, triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết lớn của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Với nền tảng vững chắc được thiết lập trong giai đoạn 2020-2025, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, doanh nghiệp, tỉnh Thanh Hóa đang sẵn sàng tạo ra những bước phát triển đột phá mới, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đỗ Duy Đông, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy

