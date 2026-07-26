Dấu ấn Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 tại miền biên viễn Mường Mìn

Trong 7 ngày (từ 19 đến 26/7), Đội Sinh viên Tình nguyện Xứ Thanh (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã triển khai Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 tại xã Mường Mìn (Thanh Hóa) với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần hỗ trợ địa phương và lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Ngay sau lễ ra quân, đội hình tình nguyện đã phối hợp với địa phương tổ chức dọn vệ sinh môi trường, phát quang đường làng, ngõ bản; tổ chức Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng tình nguyện hè 2026 dành cho học sinh tiểu học và THCS; triển khai chương trình “Vì đàn em thân yêu” với hoạt động workshop vẽ tranh, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Mìn; phối hợp với Trạm Kiểm lâm Na Mèo tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; dọn dẹp, dâng hương tại các đài tưởng niệm liệt sĩ; thăm hỏi, trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Điểm nhấn của chiến dịch là công trình sinh viên làm đường tại Bản Chiềng. Với sự chung sức của tình nguyện viên và người dân địa phương, tuyến đường từng bước được mở rộng, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và diện mạo khu dân cư.

Tại lễ tổng kết diễn ra sáng 26/7, Ban Tổ chức cùng chính quyền địa phương và các nhà tài trợ đã trao 8 suất quà cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, 15 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, 37 phần quà cho các hộ chính sách; đồng thời trao quà tới Ủy ban MTTQ xã, Đoàn Thanh niên xã và Trường Mầm non Mường Mìn. Ban Tổ chức cũng hỗ trợ kinh phí để Bản Chiềng tiếp tục hoàn thiện công trình làm đường.

Dịp này, Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng tình nguyện hè 2026 cũng bế mạc. Đội Bản Chiềng giành chức vô địch bảng tiểu học, đội Chiềng 1 vô địch bảng THCS. Nhiều tình nguyện viên có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Chiến dịch nhận được sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, trong đó có Công ty TNHH May CJ VIKO, Trường Liên cấp Darwin, Công ty TNHH In và thiết bị trường học Thanh Hóa cùng nhiều tập thể, cá nhân khác, góp phần tạo nguồn lực để triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh, công trình thanh niên và chương trình dành cho thiếu nhi tại địa phương.

Vân Anh (CTV)