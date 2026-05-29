Đặt lợi ích của người dân làm trung tâm trong giải phóng mặt bằng các dự án

Bằng cách làm bài bản, minh bạch, “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ” và đặt quyền lợi hợp pháp của người dân ở vị trí trung tâm của việc thực thi chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, xã Sao Vàng đang từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” trong giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trên địa bàn một cách hiệu quả, thấu tình đạt lý.

Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng đang được xã Sao Vàng đẩy nhanh tiến độ.

Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp (KCN) Lam Sơn - Sao Vàng có quy mô 537ha, với tổng vốn đầu tư trên 3.255 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Sao Vàng và cả tỉnh Thanh Hóa. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng trở thành “thỏi nam châm” thu hút các dòng vốn đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. Đồng thời, tạo nền tảng quan trọng để xây dựng Sao Vàng trở thành trung tâm kinh tế động lực phía Tây của tỉnh. Dẫu vậy, địa phương đang đối mặt với thách thức không nhỏ trong công tác GPMB, bởi phạm vi thu hồi đất của dự án tương đối lớn, trải rộng trên 7 thôn, ảnh hưởng trực tiếp đến tư liệu sản xuất và đất ở của hàng trăm hộ dân. Đáng chú ý, toàn bộ cư dân thôn 5, 6, 8 cùng một phần các thôn Tân Lập, Xuân Long và thôn 9 sẽ phải di dời đến nơi ở mới để nhường đất cho dự án. Việc thu hồi đất phục vụ dự án không chỉ đảo lộn sinh kế, mà còn chạm đến những giá trị văn hóa, nếp sống truyền thống lâu đời của người dân địa phương. Trước bài toán cân bằng giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội, xã Sao Vàng xác định việc đặt lợi ích của người dân lên trên hết, trước hết sẽ là “chìa khóa” mở ra sự đồng thuận trong công tác GPMB.

Báo cáo của xã Sao Vàng, tính đến ngày 21/5/2026, Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng KCN Lam Sơn - Sao Vàng đã hoàn thành GPMB được 140,46/537ha. Thời gian tới, diện tích đất cần GPMB của dự án là 65,27ha, được chia làm 4 đợt. Trong đó, đợt 1 sẽ mang tính bản lề với mục tiêu GPMB là 11,24ha ngay trong năm 2026. Qua kiểm đếm, có 32 hộ dân và một phần đất công ích của địa phương, đất của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng bị thu hồi. Để hiện thực hóa cam kết tiến độ, ngay từ đầu năm 2026, xã đã kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng KCN Lam Sơn - Sao Vàng (sau đây gọi tắt là HĐ BT,HT,TĐC dự án). Đồng thời, tổ chức hội nghị đối thoại với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án để công khai chủ trương, bàn giao thông báo thu hồi đất. Cũng qua đối thoại, lãnh đạo xã Sao Vàng đã trực tiếp lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các hộ bị ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, kiến nghị, đề xuất với tỉnh có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Với phương châm “kiên quyết, kiên trì, liên tục”, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án và đồng thuận bàn giao mặt bằng. Mặt khác, xã chỉ đạo HĐ BT,HT,TĐC dự án tập trung kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất đủ, đúng, chính xác để công khai cho các hộ bị ảnh hưởng biết làm cơ sở hoàn chỉnh, công khai phương án BT,HT,TĐC theo quy định của pháp luật. Đến cuối tháng 5/2026, HĐ BT,HT,TĐC dự án đã hoàn thành việc kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất, lập và niêm yết công khai phương án bồi thường GPMB, bố trí tái định cư cho các hộ dân. Bằng việc đặt quyền lợi của người dân vào vị trí trung tâm, xã Sao Vàng đã nhanh chóng gặt hái “quả ngọt” trong công tác GPMB. Nhiều gia đình sẵn sàng tiên phong nhường đất cho dự án, tiêu biểu như hộ bà Trịnh Thị Ninh ở thôn 8. Dù bị thu hồi hơn 7.850m2 đất nông nghiệp nhưng gia đình bà vẫn đồng thuận nhận khoản đền bù 607,619 triệu đồng và chủ động giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tinh thần của những người dân như bà Ninh chính là yếu tố quan trọng để đưa KCN Lam Sơn - Sao Vàng sớm trở thành hạt nhân kinh tế mới của tỉnh.

Theo kế hoạch GPMB để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2026, xã Sao Vàng có 8 dự án cần GPMB với diện tích 13,69ha. Xác định công tác GPMB là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch GPMB các dự án, theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 17/4/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn xã Sao Vàng giai đoạn 2026-2030”. Với mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án, xã coi trọng phát huy dân chủ, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Cùng với tăng cường đối thoại với người dân để kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho từng dự án, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương còn chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát, phân loại toàn bộ các hồ sơ liên quan đến công tác GPMB để xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm từng nhóm vấn đề, theo tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”. Bên cạnh đó, các cuộc họp giao ban chuyên đề về GPMB do đồng chí Bí thư Đảng ủy hoặc chủ tịch UBND xã chủ trì được duy trì hằng tuần, hằng tháng. Tại đây, hiệu quả việc GPMB trở thành thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Cùng với giải pháp hành chính, xã Sao Vàng đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện công tác GPMB. Trọng tâm là phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị, người có uy tín ở khu dân cư, gắn với đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong chấp hành và vận động Nhân dân nhường đất cho các dự án... Đến cuối tháng 5/2026, xã Sao Vàng đã hoàn thành công tác GPMB được 6,37ha/13,69ha, đạt 46,53% kế hoạch.

Khi quyền lợi hợp pháp được giải quyết thỏa đáng đi kèm với sự thấu hiểu về tầm vóc của các dự án, người dân xã Sao Vàng đã và đang sẵn sàng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bài và ảnh: Hòa Bình