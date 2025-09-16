Đào tạo “Tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trưởng”

Chiều 16/9, Sở Y tế Thanh Hóa phối hợp với Công ty TNHH Servier Việt Nam khai giảng khóa đào tạo “Tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trưởng”.

Khoá đào tạo tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa dự buổi khai giảng.

Tham dự khoá đào tạo có các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trưởng của các bệnh viện công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa phát biểu khai mạc khoá đào tạo.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết, trong những năm qua, đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trưởng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Khóa đào tạo này nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh trưởng; hình thành đội ngũ quản lý điều dưỡng có phẩm chất, đạo đức và đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng với nhiều nhiệm vụ, thách thức mới và phát triển ngành y tế Thanh Hóa trong kỷ nguyên mới.

TS, điều dưỡng Trương Thị Mai Quyên, Chuyên gia Chir, Trưởng dự án “Đồng hành cùng Điều dưỡng Việt Nam - Chir”, truyền đạt các nội dung của khoá đào tạo.

Khóa đào tạo được triển khai từ ngày 16/9 đến 15/10/2025, với 11 chuyên đề phong phú, kết hợp trực tiếp và trực tuyến qua ứng dụng Zoom, do TS. Điều dưỡng Trương Thị Mai Quyên, Chuyên gia Chir, Trưởng dự án “Đồng hành cùng Điều dưỡng Việt Nam - Chir” truyền đạt.

Các chuyên đề tập trung vào những kỹ năng thiết thực như vai trò điều dưỡng trong thời kỳ mới; phong cách lãnh đạo, phương pháp giải quyết vấn đề và ra quyết định; kỹ năng truyền cảm hứng, quản lý nhân lực; chỉ số chất lượng chăm sóc điều dưỡng; trí tuệ cảm xúc và giao tiếp thấu cảm; kỹ năng tư vấn - giáo dục sức khỏe, xây dựng thương hiệu cá nhân...

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tham gia khóa đào tạo “Tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trưởng”.

Thông qua khóa học, các học viên sẽ có thêm kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để áp dụng sáng tạo vào thực tiễn tại đơn vị mình, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện chuyên nghiệp, nhân văn, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Từ đó, chuẩn hóa và phát triển đội ngũ cán bộ y tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tô Hà