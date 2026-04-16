Đào tạo nhân lực ngành y bắt nhịp nhu cầu xã hội

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của mô hình bệnh tật và yêu cầu cao hơn về chất lượng dịch vụ y tế, bài toán nhân lực ngành y đang trở thành vấn đề cấp thiết. Không chỉ thiếu về số lượng, nguồn nhân lực y tế còn đứng trước yêu cầu phải nâng cao chất lượng, thích ứng với thực tiễn.

Sinh viên trong một buổi thực hành tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Thiếu hụt nhân lực y tế và áp lực nâng cao chất lượng

Thực tế cho thấy, hệ thống y tế cơ sở vẫn đang “khát” nhân lực, đặc biệt là bác sĩ đa khoa, y sĩ, điều dưỡng có tay nghề. Trong khi đó, tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương đóng trên địa bàn, áp lực bệnh nhân ngày một gia tăng, với nhiều ca bệnh phức tạp, đòi hỏi đội ngũ y, bác sĩ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải thành thạo các kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu.

Theo ghi nhận tại các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, nhiều đơn vị vẫn gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân lực. Một số vị trí chuyên khoa sâu như chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm... luôn trong tình trạng thiếu hụt. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng khám, chữa bệnh mà còn gây áp lực lớn lên đội ngũ nhân viên y tế hiện có.

Bên cạnh đó, xu hướng già hóa dân số, gia tăng các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, ung thư, đái tháo đường, bệnh lý hô hấp mạn tính... cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đào tạo đội ngũ nhân lực y tế có chuyên môn sâu, kỹ năng toàn diện và khả năng cập nhật công nghệ mới.

Trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng phát triển, y học cổ truyền vẫn giữ một vị trí quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kết hợp giữa các phương pháp y học hiện đại và y học cổ truyền không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn mở ra hướng đi mới cho ngành y tế Việt Nam. Bộ Y tế dự kiến năm 2026 Việt Nam sẽ cần thêm khoảng 10.000 nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực này. Con số này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành y học cổ truyền, đồng thời mở ra nhiều cơ hội việc làm cho ngành nghề này.

Đào tạo bám sát nhu cầu thực tiễn

Trước thực tiễn đó, các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn Thanh Hóa đang có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội. Tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa những năm gần đây đã điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, mở thêm các ngành mới và tăng chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đang có nhu cầu cao về nguồn nhân lực như: chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật phục hồi chức năng, phục hình răng, y học cổ truyền, điều dưỡng, dược, y sĩ đa khoa. Đồng thời, chương trình đào tạo cũng được xây dựng theo hướng gắn với thực hành, tăng thời lượng thực tập tại bệnh viện, phòng khám, giúp sinh viên sớm tiếp cận với môi trường làm việc thực tế.

Thạc sĩ, dược sĩ CKI Hoàng Linh, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, cho biết: "Nhà trường luôn bám sát định hướng, mục tiêu, lộ trình phát triển của ngành y tế để xây dựng kế hoạch, chương trình tuyển sinh, đào tạo phù hợp, đáp ứng năng lực sinh viên khi ra trường. Hiện nay nhà trường đào tạo 10 ngành cao đẳng".

Trong khi đó, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa cũng mở rộng quy mô và ngành đào tạo. Năm 2026, phân hiệu mở thêm ngành đào tạo mới là cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học. Việc mở thêm ngành học mới không chỉ góp phần đa dạng hóa lựa chọn cho người học mà còn đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các cơ sở y tế trong tỉnh và khu vực.

Cùng với việc mở rộng quy mô, ngành đào tạo, các nhà trường cũng đẩy mạnh hợp tác với bệnh viện trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật. Mô hình “bệnh viện - nhà trường” đang phát huy hiệu quả, giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn.

Đánh giá về hiệu quả mô hình đào tạo bệnh viện - nhà trường tại Trường Cao đẳng Y dược Hợp Lực, Thạc sĩ Nguyễn Thị Hoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trong thời gian qua, mô hình này đã được nhà trường và 2 bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Hợp Lực triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết tại nhà trường với thực hành, thực tập lâm sàng tại bệnh viện. Sinh viên được tiếp cận sớm môi trường nghề nghiệp thực tế, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong nghề nghiệp và y đức, từng bước đáp ứng yêu cầu của ngành y tế. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ giảng viên của nhà trường và các y, bác sĩ, cán bộ chuyên môn của bệnh viện, nội dung chương trình đào tạo thường xuyên được rà soát, điều chỉnh và cập nhật phù hợp với yêu cầu thực tiễn khám, chữa bệnh".

Tại Thanh Hóa, ngành y tế đang từng bước xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực theo từng giai đoạn, làm cơ sở để các cơ sở đào tạo điều chỉnh chỉ tiêu và ngành nghề phù hợp. Bên cạnh đó, yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng đặt ra bài toán về đổi mới phương pháp giảng dạy. Ứng dụng công nghệ thông tin, mô phỏng lâm sàng, đào tạo trực tuyến... đang được đưa vào chương trình giảng dạy giúp người học tiếp cận với phương pháp học tập hiện đại.

Đào tạo nhân lực ngành y không chỉ là câu chuyện của riêng các cơ sở giáo dục, mà cần sự vào cuộc của ngành y tế. Khi nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, hệ thống y tế sẽ có nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Trong bối cảnh ngành y tế đang chuyển mình mạnh mẽ, việc “bắt nhịp” giữa đào tạo và nhu cầu xã hội không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu tất yếu. Với những bước đi chủ động, Thanh Hóa đang từng bước tháo gỡ nút thắt nhân lực, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Bài và ảnh: Thùy Dung