Đánh giá Công nghệ Màn hình trên OPPO Find N6: Bước tiến mới Trong kỷ nguyên điện thoại gập

Trong thị trường smartphone hiện nay, cuộc đua về thiết kế màn hình gập đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Với sự ra mắt của điện thoại OPPO Find N6 , thương hiệu này đã một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu bằng việc giải quyết triệt để "nỗi đau" lớn nhất của người dùng: nếp gấp màn hình. Được mệnh danh là chiếc điện thoại gập phẳng nhất thế giới, OPPO Find N6 mang đến những đột phá công nghệ chưa từng có.

1. Công nghệ "Zero-Feel Crease": Nếp gấp gần như biến mất

Điểm nhấn quan trọng nhất trên điện thoại OPPO thế hệ mới chính là công nghệ Zero-Feel Crease (Tạm dịch: Nếp gấp không cảm giác). Đây không chỉ là một lời quảng cáo mà là kết quả của sự kết hợp giữa bản lề titan thế hệ thứ hai và vật liệu kính nhớ hình (Memory Glass).

Theo công bố từ nhà sản xuất, nếp gấp trên màn hình Find N6 gần như không thể nhận thấy bằng mắt thường và cũng không thể cảm nhận được khi vuốt chạm. Để đạt được điều này, OPPO đã sử dụng cấu trúc bản lề vòm hợp kim titan bốn trục đối xứng lấy cảm hứng từ sinh học.

Đặc biệt, công nghệ in 3D polymer cấp độ chip đã giúp giảm độ nhấp nhô bề mặt bản lề từ 0.18mm xuống chỉ còn 0.05mm (giảm đến 75% so với tiêu chuẩn ngành). Điều này tạo ra một bề mặt cực kỳ phẳng, giúp màn hình hiển thị liền mạch như một chiếc máy tính bảng thực thụ khi mở ra.

2. Dome Memory Glass: Sự kỳ diệu của vật liệu

Bên cạnh bản lề, lớp kính bảo vệ cũng đóng vai trò then chốt. OPPO đã giới thiệu loại kính linh hoạt mới mang tên Dome Memory Glass .

- Độ bền vượt trội: Loại kính này có độ cứng cao hơn gấp 3 lần so với các loại kính gập truyền thống.

- Khả năng tự phục hồi: Dome Memory Glass được thiết kế để duy trì độ phẳng ngay cả sau hàng trăm nghìn lần gập mở. Theo thử nghiệm, vật liệu này có thể phục hồi tới 99.9% hình dạng ban đầu sau khi bị uốn cong, giúp ngăn chặn sự hình thành nếp gấp theo thời gian.

Thiết bị đã vượt qua thử nghiệm gập 600.000 lần và đạt chứng nhận từ TÜV Rheinland, đảm bảo độ bền bỉ trong suốt vòng đời sử dụng.

3. Thông số hiển thị đỉnh cao trên cả hai màn hình

Không chỉ dừng lại ở nếp gấp, chất lượng hiển thị của điện thoại OPPO Find N thế hệ thứ 6 cũng thuộc hàng top đầu thị trường:

Màn hình chính (Inner Display):

- Kích thước: 8.12 inch, tấm nền Samsung E7 AMOLED.

- Độ phân giải: 2K+ (2480 x 2480 pixels).

- Độ sáng: Đỉnh điểm lên tới 2.500 nits , cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

- Tần số quét: LTPO 1Hz - 120Hz, giúp tối ưu hóa điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo sự mượt mà.

Màn hình phụ (Cover Display):

- Kích thước: 6.62 inch, tấm nền BOE Q10.

- Độ sáng cực đại: Lên đến 3.600 nits – một con số kỷ lục đối với màn hình ngoài của điện thoại gập.

- Thiết kế: Viền màn hình siêu mỏng chỉ 1.4mm, mang lại tỷ lệ hiển thị tối ưu và cảm giác cầm nắm như một chiếc điện thoại thanh truyền thống.

4. Bảo vệ mắt và hỗ trợ bút AI Magic Pen

Nhận thức được việc người dùng smartphone gập thường xuyên sử dụng màn hình lớn để làm việc và giải trí lâu dài, OPPO đã tích hợp hệ thống AI Smart Eye Care . Công nghệ này sử dụng AI để điều chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng dựa trên môi trường, kết hợp với tần số làm mờ PWM 2160Hz để giảm thiểu tình trạng mỏi mắt.

Ngoài ra, một nâng cấp đáng giá khác là khả năng hỗ trợ OPPO AI Magic Pen trên cả màn hình trong và màn hình ngoài. Với độ trễ cực thấp và khả năng nhận diện áp lực nhạy bén, chiếc bút này biến Find N6 thành một công cụ sáng tạo và ghi chú chuyên nghiệp.

5. Kết luận

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa vật liệu titan hàng không, kính nhớ hình thế hệ mới và các thông số hiển thị dẫn đầu, điện thoại OPPO Find N6 đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc smartphone cao cấp. Đây không chỉ là một thiết bị công nghệ mà còn là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của OPPO trong việc mang đến trải nghiệm người dùng hoàn hảo nhất, nơi mà rào cản về nếp gấp màn hình gập chính thức bị xóa bỏ.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone gập mạnh mẽ, bền bỉ và có màn hình đẹp nhất hiện nay, OPPO Find N6 chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua.