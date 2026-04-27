Đảng bộ xã Tống Sơn tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm

Đảng bộ xã Tống Sơn hiện có 1.332 đảng viên, sinh hoạt ở 54 đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống, Đảng ủy xã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Tống Sơn phát triển bền vững.

Từ sự đóng góp của người dân, nhà văn hóa thôn Tâm Quy được đầu tư xây dựng khang trang.

Đại hội Đảng bộ xã Tống Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung phát triển toàn diện nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng bền vững gắn với XDNTM văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, hoàn thành các tiêu chí xã chuẩn NTM giai đoạn 2026-2030. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ gắn với phát triển nông nghiệp bền vững và phát triển du lịch tâm linh, sinh thái, cộng đồng. Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng; chất lượng sinh hoạt đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; phát triển đảng viên; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tống Sơn Nguyễn Xuân Dũng, cho biết: “Ngay sau đại hội, Đảng ủy xã đã xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, nhất là tập trung triển khai hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đến các chi bộ thôn, huy động sự đồng thuận, chung tay của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình thực hiện. Cấp ủy thường xuyên họp bàn, rà soát, đánh giá thực trạng, kịp thời xác định những khâu yếu, việc khó, vấn đề trọng tâm, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, khả thi, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo”.

Xác định nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi chủ lực trong phát triển kinh tế - xã Tống Sơn tập trung quy hoạch vùng sản xuất, thu hút doanh nghiệp và HTX liên kết tiêu thụ sản phẩm, hướng tới xây dựng chuỗi nông sản sạch, an toàn và nâng giá trị trên mỗi đơn vị diện tích. Tập trung quy hoạch vùng chuyên canh, khuyến khích Nhân dân ứng dụng nhà màng, tưới nhỏ giọt, cảm biến độ ẩm và sản xuất theo quy trình VietGAP..., giúp sản phẩm có chất lượng đồng đều, đáp ứng yêu cầu thị trường và nâng cao sức cạnh tranh. Khuyến khích các hộ dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng bưởi da xanh, xoài, dưa lưới theo hướng hữu cơ, hình thành các vùng cây ăn quả và các khu trang trại lúa - cá với hệ thống tưới tự động, giúp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông sản gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Hiện toàn xã có hàng chục trang trại phát triển quy mô, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật.

Cùng với phát triển vùng cây ăn quả, các mô hình trang trại, gia trại tổng hợp, các vùng chuyên canh trồng nếp cái hoa vàng và sản xuất lúa - cá luân canh, xã Tống Sơn còn phát triển hàng chục ha dược liệu gồm nghệ đen, đinh lăng, cà gai leo... phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và có đầu ra ổn định. Nhờ phát triển nông nghiệp quy mô và bài bản, kinh tế của địa phương tiếp tục duy trì ổn định và có bước phát triển rõ nét. Đảng bộ xã đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 23/25 chỉ tiêu đề ra trong năm 2025. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65,7 triệu đồng/năm.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, Đảng ủy xã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, coi kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm cao; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số. Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ của trung tâm phục vụ hành chính công. Đồng thời, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả, hiện đại. Từ tháng 7/2025 đến nay, xã đã tiếp nhận giải quyết 4.515 hồ sơ (trực tuyến 3.917 hồ sơ, trực tiếp 598 hồ sơ). Đã xử lý là 4.441 hồ sơ, đang xử lý 74 hồ sơ, chỉ có 50 hồ sơ quá hạn, đã xử lý. Triển khai việc kết nối, tích hợp các hệ thống thông tin của xã với hệ thống chung của tỉnh.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị và khai thác tiềm năng sẵn có đóng vai trò là nền tảng cốt lõi giúp Tống Sơn xây dựng lộ trình tăng trưởng bền vững. Những thành tựu bước đầu này tạo đà, củng cố niềm tin và nguồn lực để địa phương tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Phan Nga